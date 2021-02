Zmatky před hlasováním o budoucnu Česka: Poslanci se dobře bavili

Poslanci v pátek v noci odsouhlasili zrušení nouzového stavu. To ovšem provázely procedurální nejasnosti. "Pane místopředsedo, rozumím tomu, že navrhujete hlasovat o tom, že ty návrhy jsou nehlasovatelné?" zeptal se místopředseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) místopředsedy Vojtěcha Pikala (Piráti).



"To je jedna možnost, tak radikální jsem nebyl, ale klidně bych to nechal hlasovat. Podle mého názoru jsou návrhy nehlasovatelné. Samozřejmě můžeme nejdříve hlasovat o tom, jestli jsou návrhy hlasovatelné. Pak v případě, že sněmovna uzná, že jsou hlasovatelné, tak hlasovat o té proceduře," řekl Pikal.



Problematiku rozsekl až poslanec Marek Benda (ODS) z ústavně-právního výboru. "Myslím si, že zpravodaj sdělil svoje stanovisko, že ty návrhy jsou nehlasovatelné. Buďto se s tímto stanoviskem ztotožní předsedající Poslanecké sněmovny, nebo může nechat proti tomuto stanovisku dát protest," vyjasnil Benda.



Svým rychlým a rozhodným vysvětlením si Benda vysloužil od mladšího kolegy vážený titul. "Ztotožnil bych se tedy s tímto postupem, který byl navržen naším praotcem komory," prohlásil Pikal, čímž rozesmál posluchače ve Sněmovně. Ministryně Alena Schillerová (za ANO) i radostí zatleskala.



Postup se ovšem nelíbil předsedovy Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO), který vznesl námitku proti Okamurovi. Ten se ale asi cítil lehce dotčený. "No vidíte. Poprvé za tři roky je proti mně námitka. Abych o ní ještě nechal hlasovat. No to jsem se dostal tedy do soukolí. Ani nevím, jak jsem k tomu přišel," povzdechl si Okamura, čímž opět vyvolal salvy smíchu.



Poslancům se pak pokusil vysvětlit, o čem mají hlasovat. "Takže víme, o čem budeme hlasovat?" zeptal se na závěr.



"Budeme asi hlasovat o námitce proti mému postupu," reagoval Pikal.



"Ne, ne, ne," odpověděl rychle Okamura na špatnou odpověď a celé hlasování znovu vysvětlil poslancům, za což si zasloužil potlesk. "Ale já říkám, jsem v tom celkově nevinně," opět dodal. Nakonec ale skončil tím, že námitku proti sobě podpořil, o něco později pak poslanci zamítli prodloužení nouzového stavu.

Na jednání Poslanecké sněmovny se můžete podívat ve videu pod titulkem článku.