Zmatky v Brně: Od neděle se po okruhu jezdí v protisměru

Budovaný městský okruh v Brně se dostal do další etapy, na řidiče si ale připravil několik záludností. Největším chytákem je úsek ve směru Bystrc – Hlinky, kde se musí přejet do protisměru.

Velký městský okruh města Brna začal v říjnu 2018, ve dvou etapách by jeho stavba měla pokračovat až do konce roku 2023.

Momentálně se stavba přehoupla do své další fáze, která pro řidiče nachystala od neděle 19. ledna hned několik novinek. Ty by měly platit do 20. května, je třeba sledovat nové dočasné značení.

"Lidé jedoucí ve směru z Bystrce na Hlinky budou nově využívat obslužnou komunikaci, která vede mezi stávající silnicí a řekou. Po silnici I/42 ve směru na Hlinky bude provoz veden v protisměrném jízdním pásu, ale bude zachováno odbočení ve směru na Bystrc," popisuje hlavní změnu na svém webu kopemezabrno.cz magistrát města.