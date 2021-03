Zmatky v prodeji papírnických potřeb. Experti se přou, lidé si klepou na čelo

Blíží se Velikonoce, na což se obchodníci připravují tematicky uspořádaným zbožím. Čtenářku TN.cz ovšem pohoršilo to, že kvůli vládním nařízením jsou některé papírnické potřeby dostupné, jiné ovšem ne.



"Proč je zakázáno koupit dětem obyčejný papír na kreslení a jiné potřeby k malování a tvoření, ale kreativní sady na tvoření, malování, potřeby a dekorace na velikonoční stůl a k výzdobě oken je povoleno? Proč má například Tesco otevřené regály s tímto sortimentem, ale regál s papírnictvím vedle je uzavřené a já nemohu své dcerce koupit čtvrtky, abychom spolu mohly tvořit na okna obrázky? Ale velikonoční tvoření za 99 korun v sekci Velikonoce to koupit lze," napsala Aneta, která vychovává šestiletou dceru.



Podle paní Anety je celá situace naprosto absurdní a nesmyslná. "Může to někdo mně a tisícům dalších maminek vysvětlit? Když už děti nemůžou ven, nemají kamarády. Co mají doma dělat, když ani ten papír nekoupí?" zvolala.



"Vláda zakázala maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou taxativně stanovených provozů, respektive komodit, a kreativní sady a dekorace podle našeho chápání mezi nimi nejsou. Prodejna tedy podle našeho názoru tím, že toto zboží spotřebitelům dál nabízí, porušuje aktuální krizové opatření vlády," zhodnotil ředitel Sdružení českých spotřebitelů Viktor Vodička.



Podle Tesca je ale vše v pořádku, řetězec dle slov mluvčího Václava Koukolíčka postupuje podle vládních nařízení. "Kompletní sortiment papírnictví musí být uzavřený. Velikonoční dekorace spadají pod domácí potřeby, které podle své definice zahrnují i tento druh sortimentu, a tedy je můžeme prodávat. Stejně tak jako naše konkurence. Je třeba zdůraznit, že se musíme podřídit opatřením vlády a relevantních orgánů a rozhodování o sortimentu bohužel není v naší pravomoci," vysvětlil Koukolíček.

Anketa Myslíte jsi, že jsou pravidla pro zavření prodejen a následné omezení prodeje některého zboří správně nastavená? Ano, je to tak správně 0 0 hlasů Ne, je to nastavené špatně 100 57 hlasů Hlasovalo 57 lidí.

Redakce TN.cz proto oslovila i advokáta Pavla Kolesára. Podle něj je hranice neostrá, často totiž lze jednu věc prodávat pod více typy prodeje. Jako příklad udal zahrádkářské potřeby, kde lze ale koupit i instalatérskou techniku.



"Domnívám se, že se v tomto případě nejedná o porušení právních předpisů. Vždycky je to ale o posouzení konkrétní věci, jestli když se bude prodávat jako součást velikonoční výzdoby, tak i když se to prodává i v papírnictví, tak se domnívám, že se to neprotiví nařízením tak, jak jsou nastavená," prohlásil Kolesár.



Podle aktuálních nařízení mohou autoškoly vyučovat, ale závěrečná zkouška povolená není. Podívejte se na reportáž TV Nova: