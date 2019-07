Změna barev nakonec nebude, poslanec Mališ zůstává v ANO

Takzvaně změnit barvy prý poslanec Přemysl Mališ nakonec nehodlá. Rozhodl se tak na své týdenní dovolené a dnes o tom informoval předsedu poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka.

"Tak jsme s panem Mališem seděli a výsledkem naší debaty je, že zůstává členem našeho klubu," sdělil předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek (ANO).

O možném odchodu Přemysla Mališe z poslaneckého klubu hnutí ANO se spekulovalo například i proto, že při nedávném hlasování o nedůvěře vládě na protest opustil sál.

Důvodem podle Mališe bylo, že nesouhlasil s rostoucím vlivem komunistů na vládu. Pár týdnů před tím se objevil na představení nové strany Václava Klause mladšího. Podle informací TV Nova spolu dokonce jednali o možném přestupu Mališe do Trikolory, které se mělo uskutečnit v červenci.

Nakonec si to ale Mališ rozmyslel. "Být přeběhlíkem není dobrá reputace v politice, tito lidé nemají na růžích ustláno, není to dobrý vklad pro další politickou kariéru," vysvětlil politolog Jan Kubáček.

Hnutí Trikolora tak má v tuto chvíli pořád dva poslance, kromě Václava Klause mladšího také poslankyni, která odešla z ODS, Zuzanu Majerovou Zahradníkovou. Aby Václav Klaus mladší poskládal poslanecký klub, muselo by se k hnutí Trikolora připojit ještě dalších osm poslanců.

"Nespokojených poslanců, kteří chtějí odejít ze svých stran nebo se jim nelíbí současná situace, je určitě hodně, určitě víc než deset, ale že bych s nimi jednal je silné slovo. Jestli se těch deset lidí vytvoří časem, to určitě nevylučuju," sdělil Václav Klaus mladší.

Zatím se spekulovalo například o třech odpadlících z SPD nebo třeba Jaroslavu Foldynovi z ČSSD. "Já s celou řadou věcí a s celou řadou postojů Václava Klause mladšího naprosto souhlasím. Já jsem v sociální demokracii 30 let, někdy opravdu přemýšlím nad tím, zda-li je to ta stejná strana, do které jsem vstupoval v roce 89. Často se rozcházím v této chvíli s mnoha postoji. Ale že bych věděl jistě, jak to bude na podzim nebo za rok, to vám neumím povědět," uvedl Foldyna.

K personálním otázkám se Klaus mladší nechce vyjadřovat až do září, do prvního ustavujícího sněmu Trikolóry.