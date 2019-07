Změna klimatu může za jednu přírodní katastrofu týdně, tvrdí experti

Mami Mizutoriová, odbornice na přírodní katastrofy, pro deník theguardian.com promluvila o stávající situaci. "Je důležité se soustředit na investice do infrastruktury a snižování emisí,“ řekla. Právě zmíněné emise podle mnoha stojí za neskutečně proměnlivým klimatem. Podle expertů se každý týden stane minimálně jedna přírodní katastrofa jako jsou cyklóny, rozsáhlá sucha či požáry.

Klimatické podmínky mají ale daleko širší dopad, než je na první pohled vidět. Extrémní sucha, vysychání řek, zemětřesení, přívalové deště, tornáda i cyklóny devastují přírodu kolem nás. Vymírají zvířata, půda přestává být úrodná. Podle Mizutoriové během pár let budeme čelit té nejhorší myslitelné živelné katastrofě.

Vlády by se podle Mizutoriové měly soustředit na klimatické změny. Jestliže je tornádo v Indii, ovlivní to počasí na celém světě. A čím více těchto živelných pohrom bude, tím více bude příroda kolem nás trpět. Jestliže omezíme prostředky, kterými znečišťujeme ovzduší, proces by se měl zpomalit. "Lidé musí mluvit více o přizpůsobení se,“ zdůrazňuje odbornice na přírodní katastrofy.

Další stránkou jsou finance. Každoročně je tsunami, tornádem či zemětřesením zasažena řada míst, některá i opakovaně. Následné opravy se každoročně šplhají až k miliardovým částkám. Deník dailymail.uk zdůraznil, že je zapotřebí, aby jednotlivé země společně spolupracovaly a začaly problém řešit jednotně.

Podle deníku se až moc zaměřujeme na snižování skleníkových plynů a emisí, ale zcela ignorujeme přirozený vývoj klimatických změn. Těm bychom se prý měli přizpůsobit a částečně se s nimi naučit žít. I to je podle odborníků jedna z možností, jak časté přírodní katastrofy omezit. "Mluvíme o klimatické krizi, ale pokud tomu nebudeme schopni čelit, nepřežijeme,“ má jasno Mizutoriová.