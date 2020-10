Změna na poště, zákaz mobilů, nová opatření. Tohle je od října jinak!

Nový měsíc s sebou přináší řadu změn, se kterými je potřeba počítat. Zpozornět by měli například ti, kteří se chystají jít na poštu. Na více než tisícovce poboček se totiž změnila otevírací doba. Nově mohou školy zakázat žákům používání mobilů o přestávkách, někteří dodavatelé energie zlevnili své služby a pět měst se dočkalo 5G sítě. Začne opět platit nouzový stav a nová opatření kvůli koronaviru. Kompletní výčet změn si můžete přečíst v následujících odstavcích.

Nouzový stav

Od pondělí 5. října začne v České republice opět platit nouzový stav po dobu 30 dnů. Vláda o tomto kroku rozhodla na středečním mimořádném zasedání. V článku ZDE si můžete přečíst, co všechno během něj může nařídit.

Omezení volnočasových aktivit

Spolu s nouzovým stavem od 5. října začne platit celá řada nových opatření, a to po dobu 14 dnů. Sportovní akce mohou probíhat pouze bez diváků a s účastí do 130 lidí. Divadelní představení a kina mají omezení do 500 návštěvníků a nesmí při nich být pauzy na občerstvení.

Zakázány jsou opery a muzikály. Bez zpěvu se musí uskutečnit i církevní obřady, kterých se může zúčastnit maximálně 100 osob. V restauraci může u jednoho stolu sedět maximálně šest lidí. Na vnitřních akcích nesmí být více než 10 osob, na venkovních 20.

Nová opatření ve školách

Od 5. října v okresech, které jsou na semaforu ministerstva zdravotnictví červené nebo oranžové, se po dobu 14 dnů ruší prezenční výuka na středních školách. Výjimkou je praktická výuka. Na základních školách a víceletých gymnáziích se omezuje tělesná a hudební výchova. Více informací se dozvíte v článku ZDE.

Svatby a pohřby

Od 19. října bude na svatbách a pohřbech povolena účast pouze do 30 osob.

Otevírací doba na poště

Česká pošta od 1. října mění otevírací dobu na 1253 pobočkách po celé republice. Reaguje tím na zkušenosti z jarní vlny epidemie koronaviru. "Opatření umožní lepší využití volných kapacit na pobočkách pošt," uvedl podnik.

Některé dny v týdnu budou pobočky otevřené od 8 hodin, jiné dny zase do 18 hodin. Jedná se o tzv. posuvný model. Na více než 200 poštách se otevírací doba změnila už 1. září. Seznam všech poboček, kterých se změna dotkne, naleznete ZDE.

Levnější energie

Dodavatelé elektřiny a plynu ČEZ a E.ON se rozhodli od října snížit ceny energií pro domácnosti i některé podniky. Největší dodavatel, kterým je skupina ČEZ, by měl mít od 1. října elektřinu v průměru o devět procent levnější a plyn o jedenáct. Průměrná domácnost tak ušetří necelé dva tisíce korun ročně.

V případě E.ONu si polepší klienti, kteří přejdou na produkty s tzv. zelenou elektřinou. Díky tomu ušetří zhruba deset procent. I v tomto případě platí změna od 1. října.

Zavádění 5G sítě

Mobilní operátor Vodafone od 1. října spouští pilotní projekt sítě 5G v pěti městech. Jedná se o Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Jeseník, Brno a Prahu. Využije při tom jako jediný technologii Dynamic Spectrum Sharing. Svým krokem tak následuje konkurenční společnost O2, která v červenci spustila komerční 5G síť v Praze a Kolíně.





Zákaz mobilních telefonů

Školy mohou nově beztrestně zakázat používání mobilních telefonů i o přestávkách. Doposud jim za to hrozila pokuta od České školní inspekce, od 1. října však platí novela školského zákona, která to umožňuje.

"Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů," stojí v zákoně.

Dražší pivo

Od října bude v obchodech dražší pivo od Plzeňského Prazdroje. Ceny se zvýší průměrně o 3,6 procenta za půllitr. Zdražování se dotkne pouze balených piv, tj. ve skle, plechovce či PET láhvi. Sudovému pivu zůstane cena stejná, v restauracích tak zákazníci za čepovanou "plzničku" připlácet nebudou.





Podpora zaměstnanců se zdravotním postižením

S účinností od 1. října se navýší příspěvky pro zaměstnavatele, u nichž pracují lidé se zdravotním postižením. Z původních 12 800 korun se příspěvek zvýší o 800 korun na 13 400. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) se díky tomu podaří udržet pracovní místa až pro 60 tisíc postižených zaměstnanců.

Online odečty vody a tepla

Odečty tepla a vody jsou pro většinu lidí nepraktické - musí být v přesný den a hodinu doma, aby vpustili do bytu pověřeného člověka. To ale brzy bude minulostí. Všechny měříče tepla a vody instalované po 25. říjnu totiž budou muset umět dálkové odečty. Stávající měříče za nové je potřeba vyměnit nejpozději do začátku roku 2027.

Lety na Ukrajinu

Od 2. října aerolinka Ukraine International Airlines obnoví lety na Ukrainu z pražského Letiště Václava Havla. Letadla by měla z Prahy létat do Kyjeva třikrát týdně. A to v pondělí, středu a pátek.