Změny a finanční ztráty. Covid těžce poznámenává české sportovní akce

Pětadvacet tisíc návštěvníků žene potleskem v Pardubicích koně do cíle. Letošní fandění ale takovou sílu mít nebude, na závodiště se dostane kvůli opatřením jen půlka lidí. “V tuto chvíli je prodej vstupenek na Velkou pardubickou pozastaven,“ uvedla mluvčí Dostihového spolku Pardubice Kateřina Nohavová. Ztráty půjdou na vstupném do statisíců korun, zatím si sedm nejlepších závodníků rozdělovalo pět milionů korun.



Oddělené sektory s vlastními vstupy, tak bude vypadat plochodrážní závod Zlatá přilba. Klání neužije na vlastní oči 7000 diváků. “Nejhorší je, že nemůžeme pokračovat v rekonstrukci stadionu,“ řekl ředitel závodu Zlatá přilba Evžen Erban.



Přitom panovaly obavy, zda se vůbec pojede. Zlatník až doteď váhal vyrýt datum závodu – tedy 4. října 2020. “Loňská přilba byla vyrytá už před měsícem,“ srovnal výrobce trofeje Pardubice Pavel Lejhanec.



Praha bude v listopadu hostit mistrovství Evropy v judu. Proběhne před prázdnými tribunami, a to by prý na ztrátách pocítili všichni. “Je to otázka financování celého svazu. To mohou být soutěže, podpora mládeže,“ prohlásil předseda Českého svazu juda Jiří Dolejš.



A velké akce budou ve znamení velkých bezpečnostních opatření. Světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě čeká na přelomu září a října změna.



Fanoušci se nebudou moci tak jako obvykle setkat se závodníky. Odpadá společné focení, sledování přípravy či obdivování kol. “Následující týden bude mistrovství světa v rakouském Leogangu. Závodníci potřebují k akreditaci do Rakouska negativní test,“ sdělil mluvčí závodu Jan Němec. V areálu tak organizátoři zřídí testovací centrum.