Změny klimatu nahrávají viru zika! Může se rozšířit do Evropy

Virus pocházející z Afriky se totiž výrazněji šíří v teplém klimatu. "Odborníci z Liverpoolské univerzity upozorňují na možnost rozšíření viru do jižní a východní Evropy, na sever Ameriky a Číny a jih Japonska do roku 2080,“ píše časopis New Scientist.

"Čím teplejší je prostředí, tím teplejší je také teplota komára, což viru umožňuje se rychleji replikovat,“ tvrdí Marcus Blagrove z Liverpoolské univerzity.

Komáři totiž nejsou schopní regulovat svou vlastní teplotu. Ta proto závisí na prostředí, ve kterém žijí. "Je to důvod, proč se nemoci, které šíří komáři, rozmáhají více v horském klimatu, zvláště pak v létě,“ dodal Blagrove.

Odborníci komáry testovali v teplotách od 17 do 31 °C a poté zkoumali, jaký má teplota vliv na délku života a infekčnost. Zjistili, že virus byl přítomný ve slinných žlázách testovaného hmyzu a přenáší se už od 19 °C.

Virus zika přenáší komár tygrovaný a onemocnění je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) ve většině případů bez příznaků. Pokud se nějaké objeví, jedná se zpravidla o horečku, vyrážku, zánět spojivek, bolesti svalů nebo hlavy. Závažné je toto onemocnění pro nenarozené děti, které se rodí se zmenšenou lebkou.