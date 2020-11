Změny od středy: Děti ve školách, lidé v obchodech v omezeném počtu

Místo dosavadních deseti lidí se ode dneška svatebního dne může zúčastnit až patnáct lidí. Přesto obřadní síně nečekají zvýšený zájem. „Každý si ten svatební den chce užít se svými nejbližšími, se svými přáteli ve velké skupině a ta současná opatření tomu nenahrávají,“ vysvětluje novomanželka Marie Kloudová.

Patnáct lidí může být ode dneška také na pohřbech nebo bohoslužbách. Obchody ode dneška prodlužují otevírací dobu až do jednadvaceti hodin. Zároveň od stejné doby stále platí zákaz vycházení. Podle ministra zdravotnictví Blatného ale lidé kvůli nákupu a následné cestě domů zákaz mohou porušit.

„Je respektováno, že když se člověk, ať už se jedná o nakupujícího nebo zaměstnance, vrací z práce, tak že to může udělat. Určitě to není tak, že by hlídky číhaly v devět hodin u nákupních center a penalizovali ty, kteří z nich vycházzměnyí," slibuje ministr zdravotnictví Blatný.

Výjimka ze zákazu volného pohybu během dne platí také pro venkovní sportoviště. Na těch mohou být maximálně dvě osoby. Pokud se situace s pandemií koronaviru i nadále bude zlepšovat, ministr zdravotnictví chce vládě už v příštích dnech navrhnout další zmírnění.