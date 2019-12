Změny v roce 2020 se dotknou i vás! Na co se připravit? VELKÝ PŘEHLED

Rodičovský příspěvek

Na tom, že se rodičovský příspěvek od Nového roku zvýší ze současných 220 tisíc na 300 tisíc korun, se vláda dohodla poměrně rychle. Větší diskuze probíhala o tom, kdo na zvýšení dosáhne. Nakonec Sněmovna, které novelu ještě vrátil Senát, schválila původní vládní návrh.

Více peněz tak dostanou jak všechny rodiny s novorozenými dětmi, tak rodiče dětí do čtyř let, kteří budou v lednu 2020 ještě příspěvek pobírat. Ti, kteří sice mají dítě mladší čtyř let, ale už 220 tisíc korun vyčerpali, mají smůlu. Pro rodiče vícerčat se příspěvek zvýší na 450 tisíc korun.

Vyšší důchody

S Novým rokem se tradičně navyšují také starobní důchody. Průměrná penze vzroste o 900 korun, což je zhruba o 150 korun více, než je zákonná valorizace. Průměrný důchod tak bude v roce 2020 činit 14 400 korun měsíčně. Spočítejte si, jaký důchod budete brát.

Zvýšení mezd

Minimální mzda stoupne o 1250 korun na 14 600 korun měsíčně, spolu s ní se zvýší také ta zaručená. Přehled, o kolik poroste zaručená mzda právě ve vaší profesi, najdete zde.

Kromě toho se zvýší také platy ve veřejné sféře. Státní zaměstnanci dostanou od ledna přidáno 1500 korun, ti nejhůře placení navíc přejdou do druhé tabulky, první se úplně ruší. Učitelům vzroste plat o osm procent, podrobněji zde.

Povinné čipování psů

Majitelé psů by měli nechat své mazlíčky očipovat do 1. ledna. Na pejsky bude jinak pohlíženo, jako by nebyli očkovaní proti vzteklině. Po tomto datu bude proto za nesplnění povinnosti hrozit pokuta až 20 tisíc korun. Jací psi mají výjimku a další podrobnosti k čipování, čtěte zde.

Zdražení a změny na poště

Od ledna podraží některé základní služby České pošty. Doporučená psaní budou stát o tři koruny víc, dražší budou i poštovní poukázky, včetně těch dobírkových. Od února pak pošta zavede tzv. dvourychlostní doručování zásilek - prioritní a ekonomické doručení. Za prioritní, které zaručí doručení zásilky do druhého dne, si lidé připlatí sedm korun. Více zde.

