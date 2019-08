Změny ve stravování: Schillerová chce nahradit stravenky penězmi

Peníze místo stravenek, to plánuje zavést ministerstvo financí. Zaměstnavatelé by se tak mohli zbavit zbytečné administrativy a vysokých poplatků. Příspěvky na stravování by mohlo získat až milion zaměstnanců, kteří tyto benefity vůbec nemají. Novela zákona o daních z příjmů se momentálně připravuje.