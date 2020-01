Změny ve zdravotnictví: Pacienti mohou počítat s novinkami

Lékový záznam platí již od prosince roku 2019. Jedná se o krok k větší ochraně pacienta před případnou "kolizí" předepsaných léků nebo jejich duplicitami. Do lékového záznamu mohou nahlížet lékaři i lékárníci, záleží ale pouze na pacientovi, jestli jim to umožní.

K vyjádření souhlasu či případného nesouhlasu s nahlížením zdravotnických pracovníků do lékového záznamu slouží formulář, který za tímto účelem vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví. Formulář je možné stáhnout přímo na webu ministerstva, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, nebo na stránce www.lekovyzaznam.cz.

Vlda dnes schvlila sdlen lkov zznam pacienta, dky ktermu bude mt lka pehled o vech lcch pedepsanch a vydanch pacientovi a bude moci snadnji hldat dodrovn lebnch pln. Klov funkcionalita tak vznamn zv bezpenost pacient. https://t.co/KyKwW0Y8mE — Ministerstvo zdravotnictv (@ZdravkoOnline) October 10, 2018

Pacienti mají možnost rozhodnout, jestli dovolí lékařům a lékárníkům nahlížet do svého lékového záznamu, do 1. června 2020. Poté bude jejich záznam zdravotnickým pracovníkům zpřístupněný automaticky. I pak ale pacienti mohou vyslovit případný nesouhlas a přístup ke svému záznamu znemožnit.

Od 1. ledna je v platnosti povinná digitalizace receptů. Listinné recepty je sice ve výjimečných případech stále možné vystavit, ve všech ostatních je však eRecept povinný. Výjimkou jsou recepty s modrým pruhem, vystavené ve vlastním zařízení pacienta, nebo pokud eRecept nejde vystavit kvůli technickým problémům.

Digitalizace receptů souvisí s lékovým záznamem pacienta, kde se eRecept automaticky zaznamenává a lékaři tak mají lepší přehled o již proběhlé léčbě, na základě které se mohou rozhodnout pro další.

Pacientům s roztroušenou sklerózou či nemocí, kterou provází chronická bolest (rakovina, AIDS), má ulevit novela zákona o léčivech, která slibuje 90% úhradu léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění, informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Plnme slib, kter jsme dali pacientm. Lebn konop bude brzy zsadn cenov dostupnj. Dky naemu nvrhu na 90% hradu bude ve doplatku stejn jako doplatky u lby chronickch onemocnn a pacienti zaplat maximln pr stovek msn. Vce v komenti pro dnen Prvo. pic.twitter.com/vwf30PwKTa — Adam Vojtch (@adamvojtechano) June 17, 2019

"Uvědomujeme si, že dnešní cena léčebného konopí může některé skupiny pacientů finančně zatížit, zejména ty, kteří jsou v invalidním důchodu a mají nízké příjmy. Rozhodli jsme se proto pacientům přispět z veřejného zdravotního pojištění až 90 % prodejní ceny konopí v lékárně. Výše doplatku bude srovnatelná s doplatky u léků na chronická onemocnění," řekl Vojtěch.

Dostupnější by měli být i stomatologové. Nově zdravotní pojišťovny navazují úhradu na registrujícího stomatologa a navyšují počet základních výkonů, které jsou ve stomatologické praxi používány. Pro pacienty tak odpadne stres spojený s nemožností najít zubního lékaře, který by je přijal do péče.

Pojišťovny totiž budou hradit zákroky i u těch zubařů, u kterých není pacient zaregistrovaný. Zlepšit se má i péče o dětské pacienty, kterým je nově umožněno podávat sedativa, což péči o ně zubařům značně usnadní.

Všeobecní praktičtí lékaři a lékaři pro děti a dorost budou provádět nové úkony nad rámec těch dosavadních, například péči o pacienty s cukrovkou, záchyt a sledování pacientů s obezitou, prevenci v rámci včasného odhalení demence nebo pohovory s rodinou v souvislosti s očkováním.

Placení u gynekologa bude nově probíhat ve formě agregovaných plateb, tedy úhrady "balíčku služeb" v dalším období. To se týká hlavně těhotných žen. Větší důkaz bude také kladen na prevenci.

Stát se nově zavázal odškodňovat pacienty, kterým povinné očkování způsobilo nějakou újmu na zdraví, popřípadě jejich pozůstalé. Přejímá tak zodpovědnost za škody, které by mohly případně vzniknout vinou očkování, které nařizuje.

Změna zákona o léčivech a zákona o veřejném zdravotním pojištění má přispět k lepší dostupnosti léčiv v lékárnách. Jednak slibuje zajištění náhradních léků v případě, že požadované není možné dodat, a jednak umožní dovoz balení léků například s administrativní chybou. Celkově má dojít ke zrychlení procesu distribuce léků k pacientovi a snížení administrativní zátěže s tím spojené.

Vývoz léků určených primárně pro české pacienty bude naopak omezen. Výrobci léků navíc mají být povinni do dvou pracovních dnů zásobit jakoukoli lékárnu v Česku lékem předepsaným na recept. Zavádí se také dočasná úhrada náhradnímu léku, aby měl stejný doplatek jako ten původní. Tato novela by měla být účinná od poloviny roku 2020.