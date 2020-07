Zmije na zahradě vyděsila ženu z Plzeňska, nepřiplazila se tam sama

Zmije, jediný jedovatý had na českém území, vyděsila ženu ze Šťáhlav na Plzeňsku. Stočila se jí totiž přede dveřmi jejího rodinného domu. Na nic nečekala a vytočila zvířecí záchrannou stanici, jenže tam jí nejprve nechtěli věřit.

Na nevšední případ upozornil portál krimi-plzen.cz. "Že je zmije na zahradě uprostřed zástavby rodinných domů, a dokonce hned vedle vchodových dveří, jsme samozřejmě nevěřili," řekl Karel Makoň z plzeňské odchytovky.

Ženu poprosili o zaslání fotografie a čekali, že na ní bude užovka. Jenomže nebyla, opravdu se jednalo o zmiji. K jejímu domu tak okamžitě vyrazili. "Zmiji jsme odchytili a převezli do lesa nad Šťáhlavy na prosluněnou paseku, kde jí bude podstatně lépe a bude tam mít i více klidu," dodal Makoň.

Ten nepochybuje, že zmije se na zahradu nedostala sama. Někoho by mohlo napadnout, že ji ženě na pozemek hodil naštvaný soused, a nebyl by daleko od pravdy. Kousek od něj totiž na komíně hnízdí několik čapů, kteří se kromě drobných savců živí také plazy. Had byl navíc lehce poraněn.