Zmije uštknuly na Šumavě dva lidi. V nemocnici skončila žena i dítě

Během jednoho dne zaútočili hadi na dva lidi na Šumavě. Plazi uštknuli malého chlapce a mladou ženu. Záchranáři oba převezli do nemocnice.

V úterý odpoledne napadl had malého chlapce u jednoho z penzionů na Modravsku. Dítě uštkl do prstu. "Rodiče vše viděli a údajně šlo o zmiji. Dítě jsme převezli do prachatické nemocnice,“ řekla TN.cz mluvčí záchranářů Mária Svobodová.



Během několika hodin však záchranáři vyjížděli na Modravsko k dalšímu uštknutí. Třiadvacetiletou ženu kousl had do kotníku ve chvíli, kdy v trávě u silnice slézala z kola a na plaza šlápla.



Také v tomto případě mělo jít o zmiji. "Ženu jsme převezli do sušické nemocnice na internu,“ řekla Svobodová. Podle mluvčí však stav obou uštknutých není vážný.



V poslední době jsou útoky hadů čím dál častější. V neděli například skončil v olomoucké fakultní nemocnici chlapec, kterého uštkla zmije do krku v chatové oblasti u Jívové na Olomoucku. Zděšená matka mu poté okamžitě začala krev z rány vysávat. Další informace si můžete přečíst v tomto článku na TN.cz.

V Česku se za poslední roky rapidně zvýšil počet odchycených hadů. Více se dozvíte v následující reportáži: