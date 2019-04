Zmizelá kolonie! Tisíce mláďat tučňáků se utopila. Neuměla plavat

Brzké odlomení ledu na pobřeží způsobilo smrt tisíců mláďat tučňáků, která ještě neuměla plavat. V Antarktidě tak zmizela jedna největších kolonií, co existuje. V minulosti tam vyvádělo svá mláďata až 25 tisíc párů ročně.

Tučňáci císařští každý rok vyvádějí svoje mláďata na Bruntův šelfový ledovec. Vybírají si místa, kde je ten nejtvrdší led. Ten by měl vydržet od dubna až do prosince. V dubnu tam páry začínají mířit a do prosince se jejich mláďata osamostatní. Tentokrát bylo ale všechno jinak.



Od roku 2016 se císařští tučňáci už na své oblíbené místo nevrací. Všimli si toho analytici Peter Fretwell a Phil Trathan. Vidno tak bylo ze satelitních snímků Antarktidy. Právě kvůli nestabilitě ledu se na místo, kam dříve chodilo až deset procent celkové populace tučňáků císařských, nevrací, informuje BBC.com.



Podle vědců se přesunuli do hnízdiště na ledovci Dawsonové-Lambtonové. Bohužel jde ale jen o některé návštěvníky. Po tisíce původních se slehla zem. Co se s nimi stalo ale nikdo netuší. Velmi pravděpodobné je, že se mláďata utopila po odlomení ledu. Neuměla totiž plavat.