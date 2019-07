Zmizela Mirka! Pouze v pyžamu odjela autem pryč, nikdo neví kam

Policisté žádají o pomoc při pátrání po čtyřiatřicetileté Mirce Stokláskové z Olomoucka. Manžel viděl, jak v úterý ráno ještě v pyžamu sedla do auta a odjela pryč. Kam, to nikdo neví. Mirka se od té doby nevrátila domů a ani se nikomu neozvala.

Ženu naposledy viděl její manžel v úterý v půl osmé ráno. "Odjela z rodinného domu v místě současného bydliště, pouze v pyžamu, osobním vozidlem neznámo kam," prozradila mluvčí olomouckých policistů Irena Urbánková.

Mirka se už nevrátila domů a ani nikomu nedala žádnou zprávu, kde je a že je v pořádku. Podle policistů měří 171 cm, vypadá na 34-35 let. Má hubenou postavu, hnědé oči a středně dlouhé vlasy hnědé barvy.

Z domova odjela červeným vozem značky Škoda Fabia s registrační značkou 4M3 1618.

"Prosíme občany, kteří by ženu někde viděli, nebo by věděli, kde se zdržuje, nebo by zaznamenali pohyb uvedeného vozidla, aby prosím, ihned kontaktovali nejbližší policejní služebnu, nebo volali na bezplatnou telefonní linku 158," vyzvala policejní mluvčí.