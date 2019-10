Z ulic mizí schránky, na pobočkách jsou davy. Dopisů ubývá, reaguje pošta

Do redakce TN.cz se ozval naštvaný čtenář z Hradce Králové, který si postěžoval, že v jeho okolí zmizely hned dvě poštovní schránky. Česká pošta uklidňuje, že síť schránek rozhodně neruší. Jedním dechem ovšem dodává, že dopisů lidé zkrátka posílají méně a některé schránky jsou nevyužité.

"Česká pošta neruší, a z legislativních důvodů ani nemůže rušit, síť poštovních schránek. Dochází pouze k její optimalizaci vzhledem k úbytku odesílaných listovních zásilek. Počty poštovních schránek jsou redukovány tak, aby to bylo vždy v souladu s vyhláškou," uklidňuje mluvčí pošty Ivo Vysoudil.

Třeba v menších městech a vesnicích do 10 tisíc obyvatel musí být jedna poštovní schránka na každých (i započatých) tisíc obyvatel. Pro větší města je výpočet trochu jiný.

"V každém sídelním celku, který má více než 10 tisíc obyvatel, je umístěn takový počet poštovních schránek, aby vzdálenost z kterékoliv části sídelního celku, s výjimkou okrajových částí s podstatně menší hustotou zástavby, nepřesahovala jeden kilometr k nejbližší poštovní schránce," vysvětlil Vysoudil.

Navíc bývají umístěné na frekventovaných místech, kam lidé často chodí - třeba u zastávek hromadné dopravy nebo u obchodních center.

Ne vždy ovšem za zmizením schránek stojí optimalizace sítě. Může si to přát majitel pozemku, na němž schránka stojí. Nebo je schránka zkrátka moc poškozená.

Nedotkne se ovšem úbytek poštovních schránek negativně poboček pošty, kam lidé musí jít místo nich? Podle Vysoudila to prý nehrozí, protože klasických dopisů lidé posílají málo.

A Česká pošta ani nepočítá s tím, že by poštovní schránky nějak technologicky inovovala do budoucna. "Poštovní schránky slouží pouze ke vhození ofrankované listovní zásilky. Vzhledem k tomuto, a také k výše uvedenému, neplánujeme žádné technologické inovace u poštovních schránek. Inovace se Česká pošta snaží zaměřit jiným směrem – například k samoobslužným zónám, které by zvládaly více služeb," uzavřel Vysoudil.