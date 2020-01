Zmizely vám kvůli DVB-T2 oblibené kanály? Takhle je opět najdete. NÁVOD

Místo oblíbených programů černá obrazovka. To je důsledek vypnutí DVB-T a přechod na DVB-T2. Abyste i nadále mohli sledovat své oblíbené pořady, nutností je set-top box anebo televize podporující nový vysílací standard.

Získat zpět ztracené stanice Nova 2, Nova Action a Nova Gold je podle odborníků jednoduché. Stačí na televizi spustit automatické ladění.

"Na ovladači je třeba tlačítko home anebo tlačítko menu nebo ozubené kolečko, to záleží podle výrobce, jak nastavil vstup do nastavení nebo do menu. V menu já třeba na této televizi najdu nastavení, když vstoupím do nastavení, můžu si najít vysílání a tady už mám nabídku nastavení automatického ladění," vysvětlil vedoucí telekomunikací televize Nova Tomáš Rychtera.

Pak už jen stačí spustit automatické ladění. Po nastavení se do televize uloží všechny vyhledané kanály. Odborníci ale upozorňují, že se způsoby nastavení mohou lišit u každého výrobce. Nejlepší řešení je podívat se do návodu k použití, který byl u televize.

I tak se může stát, že lidé všechny kanály nenajdou ani po automatickém ladění. I tak odborníci tuší, kde je problém. "Ten nejčastější bude patrně ten, že divák má společnou televizní anténu a ta ještě není připravená na frekvenci, na které jsou stanice nově šířené. Je potřeba, aby přišel technik," doplnil Rychtera.