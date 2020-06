Zmizí z Prahy další Koněv? Lidé chtějí změnit jméno ulice, už vymysleli nové

Po odstranění sochy maršála Koněva z Prahy 6 se chtějí Pražané zbavit další připomínky kontroverzního ruského vojevůdce. Tentokrát by měl z Prahy 3 měl zmizet název Koněvovy ulice. Podle petice, kterou obyvatelé podepsali a vložili do rukou starosty městské části, by se ulice měla nově jmenovat ulice Marie Terezie.