"Zmlkneš už?!" Debatu Trumpa s Bidenem provázel chaos a urážky

Spíše než o důstojnou debatu dvou kandidátů na prezidenta se podle portálu Mirror jednalo o vzájemnou výměnu názorů mezi Trumpem a Bidenem. Neshodli se ani na tom, zda bude výsledek voleb spravedlivý. Zatímco Biden na dotaz moderátora řekl, že až budou spočítány hlasy, výsledek přijme, Trump mluvil o rizicích korespondenčního hlasování a vyjádřil obavy z toho, že se při volbách bude podvádět.

Moderátor měl co dělat, aby udržel směr debaty. Kandidáti skákali do řeči jemu samotnému i sobě navzájem. Namísto přesvědčení voličů o tom, že právě oni jsou tím pravým, kdo by měl stát v čele Spojených států, si Trump s Bidenem vjížděli do vlasů. "Budeš už mlčet?" vyjel v jednom okamžiku Biden na svého rivala.

Ostře se také opřel do Trumpova nezvládnutí koronavirové pandemie. Prohlásil, že prezident zpanikařil a nedokázal Američany ochránit. "Jsi nejhorší prezident, kterého kdy Amerika měla," prohlásil na Trumpův účet. Republikánský kandidát si to samozřejmě nenechal líbit.

"Odvedli jsme skvělou práci. Ale říkám ti, Joe, nikdy jsi nemohl udělat práci, kterou jsme udělali my. Nemáš to v krvi," oponovala současná hlava USA. Olej do ohně přilil i poté, co Biden přednesl emotivní projev o svém zesnulém synovi Beau Bidenovi.

Trump se opřel do jeho druhého syna Huntera, o kterém tvrdil, že byl vyhozen z armády kvůli užívání drog. Hunter Biden byl sice skutečně z armády propuštěn, ale čistě administrativně. Joe Biden přiznal, že jeho syn měl problémy s drogami, ale jedním dechem dodal, že je hrdý na to, že to dokázal překonat.

Na přetřes přišly také Trumpovy nezaplacené daně. "Ukaž nám svá daňová přiznání," vyzval Biden svého rivala. Trump se své úsilí platit co nejmenší daně pokusil hájit a obvinil bývalého prezidenta Baracka Obamu, že mu to umožnil díky daňovému zákoníku. Biden slíbil, že pokud usedne do prezidentského křesla, zruší daňové škrty, ze kterých dle jeho slov mají prospěch jen bohatí.

V reakci na rozsáhlé nepokoje kvůli rasismu a policejní brutalitě Trump obvinil demokraty z toho, že dostatečně nepodporují vymáhání práva. Tématem debaty byly také změny klimatu. Trump prohlásil, že je proti striktním regulím kvůli jejich negativnímu dopadu na obchod. Kvůli tomu také USA za jeho působení odstoupily od pařížské dohody o klimatu. Biden slíbil, že pokud bude zvolen, Spojené státy se k pařížské dohodě znovu připojí.