Babiš chce zmrazení platů politiků, návrh ale nemusí projít na vládě

Plán premiéra Andreje Babiše (ANO) na zmrazení platů politiků dostává trhliny. Vypadá to, že ho vláda v pondělí nepodpoří. A to by mohlo zkomplikovat život hlavně ministryni financí Aleně Schillerové (za ANO). Ta totiž s nezvyšováním platů počítá v návrhu státního rozpočtu pro příští rok.

Zhruba o miliardu korun, se kterou počítá, by mohla ministryně financí Alena Schillerová přijít ve státním rozpočtu pro rok 2022 ve chvíli, kdy zmrazení platů zákonodárců narazí.



Některým resortům a institucím vadí, že návrh zákona, který má zmrazit platy ústavním činitelům, nepočítá jen s platy politiků, ale i státních orgánů nebo soudců. Podle ekonomů je nutné, aby prošel. Hlavní je prý vyslat veřejnosti solidární gesto.



"Já osobně tu úsporu vítám a jsem pro to, aby zmrazení platů bylo schváleno. Děr v rozpočtu je tolik, že tahle jedna konkrétní, kde by se zalepila nebo nezalepila, není zásadní otázka," okomentovala ekonomka a předsedkyně Národní rozpočtové rady (NRR) Eva Zamrazilová.



Ať už vláda v pondělí rozhodne jakkoliv, návrh poputuje do dolní komory Parlamentu. A zdaleka není jisté, že se k němu poslanci dostanou do konce volebního období.



"Stát by se měl naopak snažit být zeštíhlen. A vláda by pro to měla dělat maximum. To znamená propouštět nadbytečné úředníky, kterých za poslední vlády přibylo tisíce," zhodnotila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



"Probrali se až teď, když je těsně před volbami, a samozřejmě hnutí SPD podpoří návrh na zamrazení," pronesl předseda SPD Tomio Okamura.



Některá ministerstva vládě radí, aby k návrhu zaujala neutrální stanovisko. Pro to se vyslovilo například ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti.