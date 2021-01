Jak se liší třetí vlna od první? Větší problém pro mladé a ženy!

V nejhorším bodě se nyní nachází nákaza covid-19 ve Spojeném království, řekl v úterý ministr zdravotnictví Matt Hancock. Situace je komplikována tím, že v Británii řádí zmutovaná verze koronaviru, který je víc nakažlivá, a mezi nakaženými je teď víc mladších lidí.

Dostupná data, která královské instituce zveřejňují pravidelně každý týden, ukazují, že největší podíl nakažených je teď ve věkové skupině 20 až 29 let – 842,5 případů na 100 000 lidí. "K vyvolání infekce potřebujete mnohem menší množství, a proto jsou lidé, u kterých se dříve tato choroba nevyskytla (mladé fit ženy), najednou víc zranitelní,“ cituje list Mirror doktora Davida Straina z Univerzity v Exeteru.

Jaká je aktuální situace v zahraničí, se podívejte v reportáži TV Nova:

A zlepšení nelze ve velké Británii čekat dříve, než za několik týdnů. "Pokles počtu nakažených se dočkáme až v únoru,“ konstatoval minulý týden profesor Stephen Powis z Národní zdravotní služby (NHS).

Nicméně šance na přežití nemocničních pacientů s covid-19 jsou teď v Británii považovány za vyšší, než na začátku pandemie. Odborníci to přičítají rozšíření léčby kortikosteroidem dexamethasonem. Dalším důvodem může být včasnější záchyt pacientů, protože se změnila definice "blízkého kontaktu“.

Zatímco dříve jím byl jeden nakažený, v jehož přítomnosti (do vzdálenosti dvou metrů) člověk strávil aspoň 15 minut v jenom kuse, teď se doba 15 minut v přítomnosti nakažených sčítá u trasovaného jedince po kratších kontaktech za celý den.

Zmutovaný koronavirus zatím nebyl v ČR zachycen. "To ale neznamená, že už tady není," konstatoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). I přesto se i u nás mluví o nejhorší době epidemie, kterou právě procházíme. "Celkové počty hospitalizovaných rostou, nové příjmy do nemocnic denně přesahují 650 pacientů s covid-19,“ informoval členy zdravotního výboru sněmovny Ladislav Dušek, šéf Ústavu zdravotních informací a statistiky.

Kdyby lidé důsledně dodržovali protiepidemická opatření (PES), lze podle Duška očekávat mírné zlepšení už tento týden. Nutnost vydržet současné zákazy zdůraznil i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). "Kdybychom v dodržování nastavených opatření polevili, tak by to, co jsme viděli na jaře v Itálii, bylo jen slabou ochutnávkou toho, co by se mohlo stát tady,“ řekl poslancům.



Poslechněte si nejnovější informace o koronaviru z ranního vysílání TV NOVA: