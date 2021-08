Známá rocková kapela se zbavila bubeníka. Odmítl očkování

Koronavirus a očkování už zasahují i do složení hudebních skupin. Známá americká kapela The Offspring vyhodila bubeníka kvůli tomu, že se odmítl očkovat. Skupina má před před velkým americkým turné, a tak by byl zřejmě problém s pohybem po Spojených státech.

Skladby, které zná každý fanoušek punkrockové hudby, už zřejmě nebudou znít stejně. Minimálně tedy na blížícím se turné. "Protože nejsem schopen vyhovět tomu, co se v hudebním průmyslu stává normou, bylo rozhodnuto, že má účast ve studiu či na turné není bezpečná. Zmiňuji to proto, že mě na nadcházejících koncertech neuvidíte," nechal se slyšet bubeník Offspringu Pete Parada.

Hudebník od dětství bojuje s autoimunitním onemocněním. Jeho lékař mu proto doporučil vakcínu odmítnout. S mírnými příznaky prý také covid před rokem prodělal. Krok kapely prý ale chápe.

"Na svou kapelu se nijak nezlobím. Dělají to, o čem věří, že je nejlepší. Stejně jako já. Přeji celé The Offspring rodině jen to nejlepší. Mrzí mě, že neuvidím lidi, kteří organizují turné. A to, jak mi budou chybět fanoušci, nedokážu ani vyjádřit slovy," smutní muzikant. Bubeník, který hrál s kapelou od roku 2007, chtěl vyjádřením prý také poskytnout podporu lidem, kteří se musí podobně izolovat.

Dočasnou změnu na postu bubeníka oznámili také legendární The Rolling Stones. Poprvé od roku 1963 se chystaného turné nezúčastní Charlie Watts. Osmdesátiletý hudebník má za sebou nespecifikovaný operační zákrok a lékaři mu doporučili klid. Kapela za něj už ale našla dočasnou náhradu a fanoušci tak o plánované koncerty nepřijdou.