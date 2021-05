Známá zpěvačka oznámila velkou změnu! Už nejsem žena, vzkázala

Úspěšná zpěvačka zveřejnila na sociální síti Twitter prohlášení, ve kterém uvedla, že prochází velkou změnou. "Je mi ctí s vámi dnes sdílet něco z mého osobního života. Jsem pyšná, že vám můžu říct, že se identifikuji jako nebinární osoba," řekla zpěvačka ve videu.

Nově chce být oslovována jako "oni". Neutrální zájmeno prý nejlépe vyjadřuje proměnlivost, kterou ve svém pohlaví cítí.

Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. Ive spent the majority of my life growing in front of all of you youve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo