Známý herec Josef Laufer už je více než osm měsíců v umělém spánku

Josef Laufer a Zdeněk Hrubý spolu připravovali nový muzikál. V kontaktu tak byli nepřetržitě a zdrcující zpráva o Lauferovo stavu přišla, jak blesk z čistého nebe. "Pepa mi říkal, že jde v pondělí na banální zákrok. Od pondělí už jsem se mu ale nedovolal,“ svěřil se Hrubý.

Měl to být jednoduchý zákrok, který se proměnil v boj o život. Známý herec byl prý čilí jako rybička. "Zasáhlo mě to hodně. Je nepochopitelný, jak se to mohlo stát,“ dodal Hrubý.

"My jsme se před rokem potkali na jedné oslavě. On se mě zeptal, jestli nemám nějaký nápad na muzikál. Tak jsem mu řekl, že mám, protože jsem měl zrovna dopsaný jeden námět,“ vysvětlil Hrubý.

Zdeněk Hrubý je u muzikálu autorem hudby a Josef Laufer by ho měl režírovat. Oba dva na muzikálu pracovali více než třičtvrtě roku. Budoucí plány však překazil hercův zdravotní stav. "Já pěvně věřím, že to dobře dopadne. Pojďme mu držet palce,“ vyzval hercův přítel Zdeněk Hrubý.

Diváci televize Nova mohou Josefa Laufera znát především z filmové série Kameňák, kde ztvárnil postavu Kohna. Laufer je také autorem známé písně Sbohem lásko, já jedu dál.