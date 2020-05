Známý herec pláče, zemřel jeho otec. Hvězdě Seinfelda bylo 92 let

O skonu Jerryho Stillera informoval na twitteru právě jeho syn, který zároveň napsal, že jeho otec zemřel z přirozených příčin.

"Byl skvělým tátou i dědečkem a tím nejoddanějším manželem Anne, se kterou prožil 62 let. Bude nám strašně chybět. Miluju tě, tati," napsal Ben Stiller na sociální síti.

Im sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5