Známý podnikatel měl střílet po lidech brokovnicí. Dostal podmínku

Líčení proběhlo rekordně rychle. Vařil totiž před soudem přiznal úplnou vinu. Rozsudek tak soud mohl vynést už za hodinu a půl. Před dvěma lety před jeho rezidencí zastavilo auto s rodinou turistů. "Pouze, aby se zeptala na cestu do Jizerských hor svých známých, které volala telefonem," popsal Lukáš Paldura z Okresního státního zastupitelství v Liberci.

Vařil vzal brokovnici, vystřelil na zaparkované auto a znovu nabíjel. Podnikatel to připisuje paranoidním stavům. Napadené rodině vyplatil odškodné, a to přes milion korun. "Já jsem byl pod velkým psychickým tlakem. Je mi to líto a té rodině omlouvám," řekl obžalovaný Vařil.

O osm měsíců později měl na autobusovém nádraží v Turnově napadnout skupinu mladých lidí. "Ve chvíli, kdy se s ním odmítali bavit, tak vytáhl basebalovou pálku," uvedl Paldura. "Chvíli byl agresivní a chvíli normální," popsal situaci jeden z napadených mužů Ladislav Konečný.

Hledal jednu rodinu a chtěl vědět, kde bydlí. Výhrůžky střídal s nabízením peněz i drog. Ty si měl dát nakonec sám. "Bílý prášek dal na kapotu auta, narýsoval si to a fouknul nosem," doplnil napadený. Místo až osmi let vězení Vařil od soudu odešel s podmínkou na tři roky. Pomohlo mu doznání viny a odškodnění poškozených.