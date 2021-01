Známý raper dostává ránu za ranou. Po rakovině má další problém!

Je to sotva měsíc, co známí slovenští rapeři Separ a P.A.T. šokovali svoje fanoušky zprávou, že oba bojují s rakovinou. Nyní má Separ, občanským jménem Michael Kmeť, další vážné zdravotní problémy.

Separovi fanoušci se o nádorovém onemocnění známého rapera, který v minulosti spolupracoval i s populárním Rytmusem a jehož manželkou byla zpěvačka Tina, dozvěděli poté, co na svém instagramu zveřejnil fotku z nemocnice. Obrázek doplnil textem, v němž přiznal, že už čtvrt roku bojuje s rakovinou a prodělal chemoterapii.

O nemoci se Separ rozpovídal před pár dny i ve velkém rozhovoru s kamarádem Ostěm, rovněž raperem. "Popsal pocity a emoce, které s ním po celou dobu lomcovaly," píše portál tvnoviny.sk.

Jenže Separovy zdravotní problémy stále nekončí. Před pár dny totiž fanoušky na svém instagramu šokoval znovu. "Tak aby toho nebylo málo, ještě mám i covid. Ale už se to zlepšuje. 8 dní to go (zbývá)," svěřil se známý raper. Přidal i fotku, na které mu za hlavou šlehají plameny a z očí tečou přimalované černé slzy.

Separ samozřejmě není jedinou známou tváří, která se nebezpečným virem nakazila. S nemocí v Česku bojovala například zpěvačka Hana Zagorová nebo herec Václav Kopta. Aktuálně se ozvala i country legenda Věra Martinová, která přiznala, že ji covid-19 v uplynulých měsících připravil o oba rodiče a tři další příbuzné.