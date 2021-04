Známý rapper je v nemocnici! Život mu visí na vlásku, řekl jeho advokát

Padesátiletý Earl Simmons, známý hlavně pod svým uměleckým jménem DMX, dostal minulý týden infarkt a skončil v nemocnici. "Dnes ráno mi volali, že je v nemocnici. Řekli mi, že jeho život visí na vlásku, ať už to znamená, co to znamená," uvedl Simmonsův advokát Murray Richman v neděli pro americký portál abc7.



DMX leží v nemocnici White Plains v New Yorku. Jeho publicista napřed uvedl, že už není napojený na přístrojích, pak ale řekl, že napojený zřejmě pořád je.



Za svůj život byl DMX několikrát nominovaný na cenu Grammy, má i několik platinových desek. Objevil se také na filmovém plátně, po boku Stevena Seagala si zahrál ve filmu Lovec policajtů a s Jetem Li ve filmech Romeo musí zemřít a Od kolébky do hrobu.