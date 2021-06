Známý umělec pracuje na nové české vlajce! Měla by se změnit? ANKETA

Loni na podzim o tom mluvil v žertu, teď se do projektu pustil se vší vervou. Známý český designér Petr Novague se pustil do předělávání české vlajky. Vadí mu, že její používání porušuje dohodu se Slovenskem.

Mělo by mít Česko jinou vlajku? Debatu o hlavním státním symbolu nejspíš rozvíří projekt designéra Petra Novaguea. Ten totiž vlajku momentálně předělává. Původně to byl vtip, začal to brát ale vážně.

"Minulý rok se mě někdo ptal, jaký úkol zřejmě nikdy nedostanu, ale bavil by mě. Tak jsem řekl, že by to bylo vytvoření nové české vlajky," prozradil TN.cz Novague.

Anketa Mělo by mít Česko jinou vlajku? Ano 6 4 hlasy Ne 90 64 hlasů Mělo, ale na změnu je teď už pozdě 4 3 hlasy Hlasovalo 71 lidí.

Známému umělci chodily mraky vzkazů už v době, kdy s předělávkou vlajky ještě ani nezačal. "Už tehdy to vzbudilo vášně a chodila mi spousta reakcí, jak z jednoho názorového tábora, tak ze druhého. Lidí, kteří s vlajkou mají problém, překvapivě nebylo málo. Dnešní vlajka porušuje velké množství pravidel, zejména úmluvy z roku 1992 o rozdělení Československa," pokračoval.

Když čeští politici v roce 1992 jednali se slovenskými protějšky o rozdělení federace, do zákona o zániku Československa se dostala i věta, že nástupnické státy nesmějí používat československé státní symboly. Česká republika přesto československou vlajku přijala za svou a tehdejší slovenský premiér Vladimír Mečiar kvůli tomu po Praze dokonce žádal kompenzace. Nikdy ale neuspěl.

Česko v letech 1990 až 1992 ještě v rámci federace používalo původní vlajku Českého království, ta je však stejná jako polská vlajka. Československá vlajka se začala používat až 30. března 1920 a je odvozená od královské, modrý klín v ní symbolizoval Slováky.

"Je to pro mě spíš akademické téma. Nemyslím si, že česká společnost by na něco takového přistoupila," uzavřel Novague. První návrh nové české vlajky bude mít hotový do měsíce.