Známý zpěvák je v karanténě. Na fotbale seděl s královskou rodinou

Ed Sheeren musel už podruhé během krátké doby do karantény. Zatímco poprvé to bylo kvůli jeho návratu z New Yorku, tentokrát se podle britského deníku The Sun setkal s covid pozitivní osobou.

Není jasné, kdy a kde se Sheeren s nakaženým setkal. Britská média ovšem upozorňují, že zpěvák 29. června sledoval zápas fotbalové Anglie s Německem ve VIP lóži.

Hned vedle Sheerena seděl slavný bývalý fotbalista David Beckham. Nedaleko byl usazen také princ William s manželkou Kate a synem Georgem.

Sheeren a Beckham na fotbale

Zdroje britského deníku uvedly, že zpěvák již byl na několika testech a všechny vyšly negativně. V karanténě ale zůstává. "Ed absolutně netuší, kde přišel do kontaktu s nakaženým. Byl na zápase ve Wembley, ale to se zdá poměrně dávno," uvedl zdroj.

Během posledního červnového týdne bylo ve Velké Británii do izolace posláno 281 500 lidí, což je o 100 tisíc více než o týden dřív.

V zemi aktuálně přibývá nejvíce případů od konce ledna. Premiér Boris Johnson ale zůstává u plánu, že od 19. července v zemi přestanou platit koronavirová omezení. V Anglii už nebude povinné nošení roušek a dodržování rozestupů. Odborníky ale děsí mutace delta, která se v zemi rychle šíří.

Podle WHO může za nárůst případů i fotbalové EURO. Podívejte se na reportáž: