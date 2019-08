Znásilnění dívky migrantem. Policie ukončila vyšetřování, už ví, jak to bylo

Policie ukončila vyšetřování pokusu o znásilnění 16leté dívky z Terezína migrantem z Afriky. Kriminalisté navrhli státnímu zastupitelství, aby v případu podalo žalobu na obviněného 29letého Libyjce. Ten podle závěrů vyšetřování napadl dívku 18. června. Ke znásilnění se přiznal a soud ho poslal do vazby.

Státní zástupkyně Kateřina Doušová přiblížila, jak to teď s obviněným bude dál. "Policie aktuálně ukončila ve věci vyšetřování s tím, že s jeho výsledky seznámila obviněného, jeho obhájce a poškozenou. Poté dnešního dne předložila spisový materiál s návrhem na podání obžaloby na zdejší státní zastupitelství," vysvětlila Doušová.



Pokud půjde všechno hladce, mladý Libyjec půjde před soud. "Až bude spisový materiál nastudován a nebudou zjištěna žádná procesní pochybení ze strany policejního orgánu, tak bude na dotyčného podána obžaloba k okresnímu soudu v Litoměřicích," řekla Doušová redakci TN.cz.



V případě odsouzení může násilník strávit až deset let za mřížemi. Pak by ho čekala deportace do domovského státu a zákaz vstupu na území EU.



Policie zadržela podezřelého muže Afričana krátce po činu. Z počátku nebylo jasné, z jaké země pochází. Hovořil směsí několika jazyků. Nakonec se ukázalo, že jde o Libyjce, jemuž byl v roce 2017 odmítnut azyl v Německu a v EU pobýval na základě tzv. víza pro strpení do doby, než se vyřeší jeho návrat do země původu.



Cizinec měl nezletilou dívku podle kriminalistů znásilnit u obce Lukavec poblíž Terezína. Oběť skončila v nemocnici, její zranění ale nebyla vážná. Po útoku jí měl ještě sebrat mobilní telefon.

