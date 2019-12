Znásilňování dcery a dům plný zbraní! Rusko řeší hrůzný případ

Ruská policie zadržela nedaleko města Gatčina v Leningradské oblasti muže, který v rodinném domě ukrýval velké množství nelegálně držených zbraní, munice a neprůstřelných vest - některé z nich mohly přitom patřit ruské kontrarozvědce FSB. V domě také držel pod zámkem svých 8 dětí. Nejméně jedno měl několik let sexuálně zneužívat.

Vesnice nedaleko města Gatčina, pár desítek kilometrů od Petrohradu. Právě tam se odehrává případ, který místní nepamatují. Andrej Bovt (46) měl ve svém domě sedm let zneužívat 13 letou dceru.

Na základě těchto informací zahájili kriminalisté vyšetřování z důvodu spáchání trestného činu znásilnění osoby mladší 14 let. Nezletilá dívka a jejích sedm sourozenců, které násilník zplodil se svou vlastní sestřenicí, z domu vycházeli většinou jen v doprovodu rodičů. S okolím prý vůbec nekomunikovali.

Domovní prohlídku se policisté rozhodli provést na základě udání. Muž se jim představil jako agent ruské zpravodajské služby GRU, odmítl je vpustit dovnitř a křičel, že bude střílet. Přivolané posily pak v domě objevily skrýše s ručními granáty, nelegálně drženými samopaly a dalšími střelnými zbraněmi. Zabavili také neprůstřelné vesty opatřené nápisem ruské kontrarozvědky, FSB.

"Žili trochu odděleně od ostatních. Nikdy jsem ale neviděla, že by se zapojili do hospodských rvaček. V neděli chodili pravidelně do kostela. Působili jako spořádaná rodina,“ řekla sousedka zadrženého.

Muže, kterého dřív živila jeho firma na výrobu rakví a dalších výrobků ze dřeva, už byl obviněn z nelegálního držení zbraní a znásilnění nezletilé osoby.