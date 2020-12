Dívku (9) zabil špinavý vzduch, rozhodl soud. Je první na světě!

Ella žila se svou matkou v blízkosti jedné z nejrušnějších silnic v jihovýchodním Londýně. Poslední tři roky svého života trpěla těžkými astmatickými záchvaty, které vedly až k srdečnímu selhání a dýchacím potížím. Kvůli záchvatům byla 27krát hospitalizovaná v nemocnici. Nakonec obtížím 15. února 2013 podlehla. V té době ještě úřady nepřiznaly, že by smog mohl mít vliv na její úmrtí.

Vyšetřování z roku 2014 dospělo k závěru, že dívka zemřela na akutní respirační selhání. Toto rozhodnutí zrušil vrchní soud po předložení posudku, který upozorňoval na nebezpečné hodnoty znečištění ovzduší v blízkosti jejího bydliště. Starosta Londýna Sadiq Khan označil rozhodnutí soudu za přelomové.



"Znečištění ovzduší bylo významným faktorem přispívajícím ke vzniku a extrémnímu zhoršení jejího astmatu," uvedl koroner Philip Barlow. Podle jeho zjištění byla dívka vystavená vysokým koncentracím oxidu dusičitého a prachových částic, které přesahovaly limity určené Světovou zdravotnickou organizací (WHO).



Ellina matka Rosamund Kissi-Debrah bojovala sedm let o to, aby bylo znečištění ovzduší uznáno jako příčina smrti její dcery. "Dosáhli jsme spravedlnosti, kterou si tak zasloužila," uvedla po rozsudku Ellina matka, která teď volá po zavedení nového zákona o čistém ovzduší, který by byl dodržován po celém světě. "Je to i o dalších dětech, které žijí v našem městě, a které jsou také vystavené velkému znečištění ovzduší," dodala.

"Verdikt soudu představuje posun ve způsobu, jakým musí nyní vláda a místní úřady spolupracovat s cílem řešení zdravotní krize týkající se znečištění ovzduší," řekla Sarah Woolnoughová, výkonná ředitelka dobročinných organizací Asthma UK a British Lung Foundation (Britská společnost pro pro astma a Britská plicní nadace). Podle těchto spolků je devítiletá dívenka první člověk na světě, který má jako příčinu smrti uvedené v úmrtním listu znečištění ovzduší, píše CNN.