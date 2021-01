Znečištěný vzduch ohrožuje zdraví! Těmto lidem hrozí ztráta zraku

Vědci z londýnské univerzity zjistili, že i mírné znečištění vzduchu zvyšuje u starších lidí riziko vzniku makulární degenerace (onemocnění sítnice). "Právě toto onemocnění je hlavní příčinou nenávratné slepoty u lidí nad 50 let,“ píše CNN.



Podle odborníků souvisí makulární degenerace se ztrátou centrálního vidění, které je potřeba pro čtení, provádění jemných úkolů nebo rozpoznávání tváří. Experti odhalili, že u lidí žijících ve znečištěných oblastech byla o osm procent vyšší pravděpodobnost, že se u nich onemocnění projeví.



Ve studii publikované v časopise British Journal of Ophthalmology tým zkoumal přes 115 tisíc lidí ve věku od 40 do 69 let. "Ti, kteří žijí v postižených oblastech, hlásí makulární degeneraci častěji,“ tvrdí profesor Paul Foster.



Foster zároveň dodal, že hlavními látkami znečišťující ovzduší a spojenými s tímto onemocnění byly prachové částice P2, P5, oxid dusičitý a oxid dusíku. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) znečištěné ovzduší každý rok zabije na celém světě okolo sedmi milionů lidí.



Nejčastěji lidé umírají na mrtvici, srdeční choroby, chronickou plicní nemoc, rakovinu nebo je trápí respirační onemocnění.

Na kvalitu spermií má vliv i stav ovzduší. Více se dozvíte v následující reportáži: