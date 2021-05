Znelíbil se Lukašenkovi, k jeho letadlu přiletěla stíhačka a na zemi jej hned zatkli

Raman Pratasevič, který je kritický vůči běloruskému režimu, skončil ve vězení. Cestoval letadlem z řeckých Atén do litevského Vilniusu, když byla najednou na palubě anonymně nahlášená bomba. Informaci přineslo rádio Svobodná Evropa.



Podle běloruského státního portálu RTV tamní ozbrojené síly k dopravnímu letadlu vyslaly stíhačku, která civilní let doprovodila na letiště v hlavním běloruském městě Minsk. To bylo přitom dál než cílová destinace, jak vyplývá z trasy letu zobrazené níže. Příkaz ke změně trasy vydal přímo běloruský prezident Alexandr Lukašenko.

Trasa letadla s Pratasevičem:



A Ryanair flight #FR4978 from Athens to Vilnius, diverted to Minsk in Belarus earlier today. https://t.co/rnUpiqOjch According to reports in media a Belarus journalist, that was onboard the flight, was arrested after the diversion to Minsk. pic.twitter.com/MQyvXsDExM



Podle kritiků režimu ale o žádnou bombu nešlo. "Lukašenkův režim letadlo unesl. Bombu na palubě nejspíše nahlásili jeho agenti a donutili tak letadlo přistát," napsala na twitter novinářka Hana Ljubaková. Podle ní a dalších zdrojů hrozí Pratasevičovi v Bělorusku trest smrti. Již loni jej běloruské úřady podezřívaly z organizování veřejných nepokojů, narušování pořádku a navádění k nenávisti.

We can now confirm that blogger and former editor of the Telegram channel @nexta_tv Roman Protasevich might have been detained in Minsk. He was on the plane that had to land in Minsk. Roman was added to the list of terrorists by the KGB. #Lukashenko's regime hijacked the plane pic.twitter.com/FfLpP1m7Fp