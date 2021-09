Zneužití syna, slova o statečnosti. Opozice reaguje na Babiše mladšího

"Silné video. Pro většinu z nás je rodina na prvním místě. Zneužít vlastního syna pro pár desítek milionů je opravdu smutné. Miliony ani miliardy si člověk do hrobu nevezme," uvedl ke slovnímu střetu Babiše mladšího s otcem senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti).

Syn předsedy vlády ve čtvrtek odpoledne přišel na zahájení kampaně hnutí ANO v Ústí nad Labem. "Proč jsi mi ublížil s tím Rusem, s tím Protopopovem? Budu se bránit a budu bojovat," řekl mu. "Přeju ti hodně štěstí ve tvé kampani a oblbování českého národa tvojí sektou ANO. Ještě se uvidíme," dodal kromě jiného.

Mariana Jurečku (SPOLU), předsedu KDU-ČSL, překvapilo, že se mezi Babiše mladšího a staršího postavil bodyguard. Otec se setká se synem a musí stát za ochrankou? Je mi smutno že k takové situaci dojde, to je něco, co žádný rodič nemůže přejít jen tak, krev není voda a setkání s dětmi má vypadat úplně jinak," uvedl Jurečka.

K incidentu se vyjádřil i mluvčí prezidenta Miloše Zemana, použil k tomu citát z desatera. "4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi," napsal Jiří Ovčáček.

4. Cti otce svho i matku svou, abys dlouho iv byl a dobe se ti vedlo na zemi. — Ji Ovek (@PREZIDENTmluvci) September 2, 2021

Bývalý poslanec Miroslav Kalousek se netajil sympatiemi k Babišovi mladšímu, před nedávnem se s ním ostatně setkal. "Jste statečný muž, Andreji. Držím vám palce," vzkázal Kalousek. "Babiš junior přišel na zahájení kampaně hnutí ANO popřát otci, premiérovi, k jeho narozeninám. Některá jablka se bohudíky od stromu odkutálí docela daleko," glosoval senátor Tomáš Czernin.

Kritikou nešetřil Matěj Stropnický, bývalý člen a předseda Strany zelených, který kandiduje jako nestraník za ČSSD do Poslanecké sněmovny. "Vztahy otců a synů jsou často složité, a pokud mají různé politické názory, tak tím spíš. Já bych mohl povídat. Ale tohle, co vidím tady, je něco jiného. Andrej Babiš mladší je dnes zcela evidentně psychicky narušený člověk. Otázkou není zda, nýbrž jak hodně je nemocný. Ale ten, kdo ho pro svoje politické cíle, které nehodnotím, zneužívá, je neuvěřitelné prase," napsal Stropnický na facebooku.

Tati, dneska máš narozeniny...

Babiš mladší byl podle svých slov v Ústí nad Labem na návštěvě psychologa, který prý definitivně vyvrátil, že by trpěl schizofrenií. Že není duševně v pořádku, v minulosti několikrát zopakoval Babiš starší. Ten navíc ve čtvrtek slaví 67. narozeniny. "Dneska máš narozeniny. Jsem naštvanej, ale informace, že jsem psychicky v pořádku, by měla být nejlepší věc, kterou bys ty mohl slyšet na tvoje narozeniny," řekl mu syn.

Premiér celou dobu mlčel, po odchodu Babiše mladšího ale na jeho slova reagoval. "Já chci k tomu jen říct, že jsem se o svého syna řádně staral. Já myslím, že všichni dobře vědí, co tady je. Co se stalo. A kdo zneužívá mého syna. Nechci se k tomu vyjadřovat. Mě to mrzí. My víme, kdo ho tu zneužívá. Ale já o tom nechci mluvit. My víme, kdo ho nabízí do médií na rozhovory. A bohužel zneužili jeho stav. Já mám čisté svědomí, o syna jsem se celý živit staral. To vám potvrdí jeho matka. Mě to mrzí. Nepřeji žádnému rodiči, aby tohle zažil. To je všechno, děkuji,“ řekl bezprostředně po incidentu Babiš starší novinářům.