Lidé si objednali zboží na e-shopu. Na hračky čekají už dva měsíce

Paní Veronika si v e-shopu Dráčik objednala dárek už 5. prosince 2020. Chtěla svým dětem pod stromečkem udělat radost. Zakoupené lego mělo dle jejích slov dorazit do 10 pracovních dnů a poté si je měla vyzvednout na prodejně. Když ani tři dny před Vánoci neměla zprávu o tom, že by dárek pro její děti dorazil, zavolala na prodejnu.

"Paní mi řekla, že bohužel mnou objednané lego zatím nedorazilo a že jim mají ještě druhý den dovézt další a pokud tam bude má objednávka, tak mi přijde sms. Nepřišla. Na stránkách Dráčika není uveden žádný jiný kontakt než email. Napsala jsem tedy 29. 12., kde je moje objednávka a jestli ji vůbec někdy uvidím. Bez odpovědi," svěřila se redakci TN.cz.

Společnost prý znovu kontaktovala 11. ledna 2021, teprve den na to se dočkala odpovědi: "Dobrý den, vážený zákazníku, omlouváme se za komplikace. Vaši objednávku jsme odeslali na prodejnu, ale nemůžeme ji lokalizovat. Pošlete nám číslo účtu a my vám vrátíme peníze." Těch se však paní Veronika dle svých slov nedočkala ani na konci měsíce.

Není zdaleka jediná, kdo má s obchodem Dráčik podobné zkušenosti. Nákupní portál Heuréka se doslova hemží negativními recenzemi, ve kterých zklamaní zákazníci varují před váznoucí komunikací ze strany zástupců Dráčika, opožděnými dodávkami a nevracením peněz za zrušené objednávky.

"Přidávám se k frontě zákazníků, kteří díky Dráčiku přišli o své peníze. Objednávka stornovaná ještě před dodáním zboží, jelikož dodání na prodejnu trvalo tak dlouho, že by hračky byly až k příštím narozeninám. Následovala řada e-mailů s urgencí vrácení peněz, na které nikdo neodpovídá. Jako by se po Dráčiku slehla zem," svěřil se na obchodním portálu jeden ze zákazníků.

Problémy s e-shopem potvrdily také pracovnice kamenné prodejny v Plzni, která je uvedená jako místo pro reklamace a vrácení zboží zakoupeného přes internet. "Kamenné prodejny nemají s e-shopem nic společného. Nekomunikují ani s námi a i my máme pouze e-mail," řekla TN.cz jedna z tamních pracovnic.

Celá řada negativních komentářů se objevila také na facebookové stránce Dráčik. Tu však společnost nechala smazat. Podle vyjádření majitele společnosti Dráčik Dušana Víglaského byl celý facebookový profil podvod.

Vyjádřil se pro TN.cz také v souvislosti se zpožděnými předvánočními objednávkami. Podle Víglaského tehdy panoval chaos kvůli měnícím se vládním opatřením a extrémnímu počtu internetových objednávek. Těch Dráčik loni obdržel 400krát víc než předešlý rok.

"Ty objednávky byly obrovské. Děláme internetový obchod ve velkém objemu, ale máme určitou kapacitu," řekl Víglaský s tím, že většina objednávek byla z Česka. Na odbavení nových objednávek dokonce prý společnost najala nové lidi. Problém ale údajně vyvstal jinde – Zásilkovna, přes kterou se objednávky odesílaly, je dle Víglaského odmítala převzít.

"Zásilkovna poslala e-mail, když jsme měli zabalených dalších 20 tisíc objednávek, abychom už další objednávky nedodávali, že to není možné z kapacitních důvodů zrealizovat. Vůbec jsem si nepřipouštěl, že by taková možnost byla, protože to by bylo úplné faux pas. Volal jsem manažerovi, jestli se nezbláznil. Objednávky byly objednané na odběrová místa Zásilkovny, tedy to byly vlastně jejich objednávky. Nakonec to nestopli, ale měli jsme s nimi obrovské problémy," tvrdí majitel Dráčiku.

Víglaský vysvětlil také problém v komunikaci se zákazníky. Denně prý na e-mail Dráčiku chodilo i 3000 e-mailů a ty důležité prý v té změti často zapadly. "Vy ty nové lidi neposadíte k počítačům a neřeknete jim "odbavuj to". Řada těch mailů je nepodstatná, v té záplavě se občas ztratí e-mail, který je podstatný, ale nemůžete se k němu propracovat," tvrdí Víglaský.

Změnu komunikačního kanálu, jehož prostřednictvím se mohou zákazníci na Dráčik obrátit, ale prý neplánuje. Lidé tak nadále zůstanou odkázaní na e-mail. Za slovenskou i českou stranu navíc hovoří jediný člověk - přímo majitel společnosti.

O obchod Dráčik se zajímá také Česká obchodní inspekce (ČOI). Redakci TN.cz to potvrdil mluvčí Jiří Fröhlich. "Momentálně prověřujeme 15 podnětů, které přišly za poslední dva měsíce. V drtivé většině se týkaly nedodání zboží, neumožnění vrácení do 14 dnů bez udání důvodu, problémů ve smluvních podmínkách, rozpor se smluvními podmínkami," popsal Fröhlich.

"To je věc, kterou teď kolegové budou kontrolovat. Pokud obchod někde uvádí, že je zboží skladem, my si to objednáme, ono nám do nějaké doby nepřijde a oni nám napíšou, že skladem není, tak by to byla nekalá obchodní praktika," upřesnil mluvčí ČOI.

Obchodní inspekce ale dle Fröhlicha nemá zákonné nástroje k tomu, aby peníze či zboží z Dráčiku vymáhala. Poškození zákazníci se dle jeho slov mohou obrátit například na policii s podezřením na bezdůvodné obohacení, nebo případně na soud.

