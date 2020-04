Lidé na jihu Moravy už můžou na test i bez doporučení. Odběr stojí tři tisíce

Znojemská i brněnská nemocnice nově nabízí samoplátcům testování na koronavirus metodou PCR. Chtějí tak jít vstříc například pendlerům, kteří při cestách za prací do zahraničí potřebují potvrzení, že nejsou nakažení.

"S ohledem na polohu naší nemocnice a podmínky, které byly nastaveny pro pendlery, jsme se snažili ve spolupráci s naším zřizovatelem Jihomoravským krajem takto vyhovět a zajistit službu našim občanům, kteří mají nejbližší možnost otestování například v Kroměříži," vysvětlila mluvčí Nemocnice Znojmo Petra Veselá.

Na odběry je nutné se objednat stejně jako na rychlotesty. Probíhají ve všední dny od sedmi do 17 hodin ve stanu před znojemskou nemocnicí. "Platba je možná pouze kartou, a to v částce 2900 korun," přiblížila Veselá.

Systém zůstává stejný jako v případě rychlotestů. Zájemci po telefonické dohodě přijedou na místo vlastním vozem a nechají se otestovat přes stažené okénko auta.

Stejně probíhá také testování v Brně. Lidé přijedou do stěrového "drive-in" stanu v bohunickém areálu a přímo z auta si nechají odebrat vzorky. Stan funguje od sedmi do 19 hodin, i tady test stojí 2900 korun. Výsledek zájemci obdrží do 24 až 48 hodin.

PCR testy provádějí hygienické stanice, podstoupit ho ale u nich může pouze ten, kdo se setkal s nakaženým, nebo má příznaky nemoci Covid-19. Nařídit to musí vždy lékař či hygienik. Samoplátce bez doporučení odborníků dosud v Jihomoravském kraji přijít na testy nemohl.