Znovu padl rekord. Brzy může být až 8 tisíc případů denně, tvrdí Hamáček

Přes milion provedených testů a celkem na 40 tisíc potvrzených případů nákazy koronavirem - taková jsou aktuální čísla. Roste sice počet testů, ale i poměr otestovaných a pozitivních. Zatímco před měsícem byla pouhá tři procenta otestovaných pozitivní, teď je to 11 procent.

"Pokud by pokračoval ten trend zrychlování nárůstu jako poslední týden, tak by to koncem měsíce mohlo být kolem osmi tisíc (nakažených) denně," prohlásil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Nejvýrazněji se nákaza šíří v Praze, kde hygienici za posledních sedm dní potvrdili 141 případů v přepočtu na 100 000 obyvatel. V Uherském hradišti jich hlásí 134, v okrese Plzeň-jih a v Berouně je pak potvrzených téměř 130 nakažených. Nejméně je pak za poslední týden zasažené Jesenicko se 13 a Domažlicko se 16 případy.

"Nakažených je spousta, ale těch vážně nemocných není naštěstí zase tolik. V tuhletu chvíli máme deset pacientů hospitalizovaných, z toho čtyři jsou na ventilátoru," uvedl ředitel Všeobecné fakultní nemocnice David Feltl.

Podíl hospitalizovaných na celkovém počtu případů sice neroste, ale v nemocnicích případů přibývá. Aktuálně je v celé ČR hospitalizováno 388 pacientů. "Nemoc se chová v tuto chvíli mnohem mírněji, než tomu bylo v těch jarních měsících, to znamená, že rezervní kapacita nemocniční sítě je tady skutečně dostatečná v tuhle chvíli," tvrdí epidemiolog Roman Prymula.

"Na druhou stranu je potřeba si říci, že my potřebujeme epidemii opravdu oploštit, aby k té kulminaci došlo třeba za tři, čtyři týdny. Aby ten nárůst už nebyl takto exponenciální, protože potom žádná kapacita logicky není dostatečná," dodal Prymula.

Hygienické stanice v Česku začínají být s rostoucím počtem žádostí o testování přetížené a nestíhají ani informovat pozitivní případy o tom, že jsou nakažení. Od čtvrtka budou laboratoře posílat informace o pozitivním výsledku testu na Covid-19 SMS nebo e-mailem. Chystají se i další protiepidemická opatření - platit budou od pátku a týkají se vnitřních akcí většího počtu lidí.

"Během deseti dnů uvidíme dopady těch opatření. Pokud se podaří tu křivku oploštit, tak by další opatření už nemusela být tak tvrdá, nicméně počítá se, že někdy kolem 21. září by tady měla být škála dalších opatření," řekl Prymula. Ta by prý ale neměla mít dopad na ekonomiku, ale spíše eliminovat kontakty, které nákazu šíří.