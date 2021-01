Znovu se učí učit. Takhle školy pomáhají učitelům s distanční výukou

Na Masarykově univerzitě v Brně probíhá vzdělávání učitelů od počátku zavedení distanční výuky. Redakci TN.cz to řekl její mluvčí Pavel Žára. "Vzdělávání na toto téma tady probíhá běžně. V podstatě ta online výuka běží už asi rok. My tu máme informační systém, který v tomto ještě pomáhá, obsahuje různé návody, takže to už u nás běží úplně automaticky," popsal Žára s tím, že případné zaučování ohledně novinek v distanční výuce probíhá průběžně.

Naproti tomu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity (JČU) v Českých Budějovicích žádné centrální vzdělávání neprobíhá. Jednotlivé katedry se ale snaží vzájemně spolupracovat, aby nestandardní výuku zvládly co nejlépe. Navzájem si radí a předávají náměty či metodické pokyny.

"My přímo kurzy nepořádáme, ale jako učitelé se účastníme různých online konferencí a diskuzí, které tuhle problematiku řeší. Zároveň se ale jednotlivé katedry snaží svými radami a náměty pomoci ostatním. Zároveň jsou nepostradatelnými silami studenti informatiky na některých školách," shrnula pro TN.cz mluvčí Pedagogické fakulty JČU Helena Pavličíková.

"I technicky dokážou zajistit spoustu možností, které online výuka nabízí. Takže katedry to řeší obsahově a technicky. Ve smyslu toho, jaké všechny možnosti ta online výuka má, to řeší jak učitelé z katedry informatiky, tak studenti. Je mezi nimi spousta dobrovolníků. Speciální kurzy nemáme, ale na tuto potřebu reagujeme," dodala mluvčí.

Univerzita Hradec Králové se v rámci vzdělávání svých pedagogů zapojila do projektu, na kterém se podílí celkem 18 českých univerzit. Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje, jak se projekt jmenuje, je jedním z Centralizovaných rozvojových programů, které zastřešuje ministerstvo školství.

Distanční výuka nejvíce škodí nejmladším žákům z 1. a 2. tříd. Více se dozvíte v reportáži TV Nova:

"Je to velký projekt, do kterého se zapojí metodici z téměř všech veřejných vysokých škol a cílem je nastavit nějakou koncepci distanční výuky a tzv. blended learningu, tedy koncepce, která kombinuje jak distanční formy výuky, tak e-learningové věci (elektronické vzdělávání). U nás na UHK ta pracovní skupina začne působit vzhledem k probíhajícím státnicím až v druhé půlce února. Výstupem mají být rozsáhlé metodické pokyny a materiály pro školy ze všech oblastí přes bezpečnost až po didaktiku jednotlivých předmětů," popsal mluvčí UHK Jakub Novák.





Západočeská univerzita v Plzni se do vzdělávání v souvislosti s distanční výukou zapojuje dlouhodobě. "Poslední cena ministra školství za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole, která byla právě zaměřena na zvládnutí výzev distanční výuky, putovala i k nám na univerzitu. Je to téma, kterému se věnujeme," popsala mluvčí ZČU Šárka Stará.

"Západočeská univerzita už na jaře vytvářela metodiku pro distanční vzdělávání, kterou pak zveřejnilo na svém webu ministerstvo školství. Sdíleli jsme příklady dobré praxe na svých webových stránkách. Zapojili jsme se také do projektu zaměřeného na skupiny, které jsou v rámci distančního vzdělávání rizikové a pro které tento druh vzdělání není vhodný," doplnila mluvčí.

Ostravská univerzita naopak dle mluvčí Lucie Fremrové žádné vzdělávání zaměřené na distanční výuku pro pedagogy nezavádí a ani to neplánuje.

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy podle slov mluvčího Tomáše Bederky své vyučující školí v oblasti distanční výuky od začátku. "Jedná se o dvoustupňový systém podpory, kdy prvním stupněm je server fakultaonline.pedf.cuni.cz, kde jsme se zaměřili nejen na výuku, ale i na vedení týmů. Druhým stupněm jsou webináře (webové semináře)," shrnul.

Do sylabů (učebních osnov) některých předmětů přibyla složka o distančním vzdělávání a univerzita také nabízí kurzy pro učitele na základních a středních školách, které aktuálně připravují k magisterské akreditaci.

Univerzita Palackého v Olomouci podle vyjádření prorektorky pro strategické plánování a kvalitu Hany Marešové poskytuje "systematickou podporu zaměstnancům při zabezpečení online výuky na úrovni celé univerzity také prostřednictvím Centra výpočetní techniky Rektorátu Univerzity Palackého, které zpracovalo metodické materiály a návody pro zabezpečení výuky a poskytuje zaměstnancům i cvičné prostředí pro vyzkoušení".

Cílené školení na univerzitě aktuálně neprobíhá, pedagogové byli prý vzděláváni průběžně ještě před vypuknutím pandemie. Na tento rok má ale škola strategický plán na podporu online vzdělávání, který je aktuálně ve schvalovacím procesu.





Ředitelé učňovských škol volají po návratu žáků: