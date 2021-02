Znovu se zavírá většina obchodů! "Je to hřebíček do rakve," zní kritika

Spousta lidí chce podle všeho trávit lockdown vyjížďkami na kole. V servisech se pracovníci nezastavili. "Lidé dohánějí resty, stále chodí, volají, snaží se na poslední chvíli to kolo doladit, aby bylo připravené, ať už na přicházející jaro, nebo pro dopravu do práce,“ popsal Stanislav Bříza z cykloservisu.



Napilno měli i v obchodech s dětským oblečením. "Udělalo se hezky, začíná pomalu jaro, a to je takový důležitý impuls. Oblečení se po zimě mění za úplně jiné,“ řekl spolumajitel Skibi Kids Lukáš Princ.



Vybraný sortiment nebudou moct znovu prodávat ani hypermarkety a supermarkety, regály s tímto zbožím budou muset oddělit páskou. "Jedná se o kompletní sortiment oblečení, papírnictví, hračky, elektroniky, dále zahradnický sortiment a knihy,“ sdělil mluvčí Tesca Václav Koukolíček.



Pro mnoho prodejen znamená další uzavření problémy především s objednaným zbožím a plnými sklady například neprodaného oblečení. "To rozhodnutí vlády je pro řadu z nich poslední hřebíček do rakve, protože pořád mají plné sklady zimních kolekcí, už to nemají, jak vyprodat. A když tu kolekci neprodají, tak nemají za co nakoupit tu jarní a letní,“ doplnil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.



Omezí se i provoz autoservisů. I když budou otevřené, zákazníci nebudou smět do vnitřních prostor.