Zobou vám holubi krmení pro malé ptáčky? Poradíme, co s tím!

Zákaz krmení holubů je v mnohých obcích či jednotlivých domech. Někteří lidé holuby navíc krmit nechtějí, protože za sebou zanechávají často nepořádek, spořádají vše hned a na malé ptáčky, pro které je krmítko primárně určené, už nic nezbyde.

"Holub domácí je přemnožený druh, takže vytlačuje ty ostatní druhy," vysvětlila Dita Hořáková z České společnosti ornitologické. Řešení je přizpůsobit krmítko tak, aby se do něj holubi nedostali nebo pro ně bylo hůř dostupné. Ale to není úplně jednoduché, tito ptáci jsou totiž při hledání cesty k potravě velmi vynalézaví. Takže často musíte zkoušet, co zabere právě na ty vaše.

Holubi jsou všeobecně špatní akrobaté. Takže klasické krmítko zkuste zavěsit do prostoru, místo aby bylo pevně uchycené k podkladu. Další tip je vyměnit normální krmítko za závěsné zásobníky na semena, nebo lojové koule. Jak si vyrobit vlastní takové krmítko najdete ve článku zde.

Lojové koule by holuba neměly ani tolik lákat, a navíc by mu mělo dělat problém se na nich udržet oproti malým ptáčkům. V podstatě jakékoliv zavěšené krmítko by holubům nemuselo vyhovovat.

Také můžete vyzkoušet přidat do krmítka mřížky, díky kterým se k potravě dostanou jen menší ptáci jako sýkorky, vrabci či pěnkavy. "Holub je poměrně velký pták, proto když uděláte nějakou mechanickou zábranu nebo třeba klícku, do které se malí ptáčci dostanou a větší ne, pak by měl být problém vyřešený," řekl Zdeněk Vermousek, ředitel České společnosti ornitologické.

Další varianta je o něco dražší, nicméně by měla být funkční. Jsou to samonásypná krmítka s malými bidýlky. Aby dostali ptáčci potravu, musí se na ně usadit, což holubům bude pravděpodobně činit problém. Tato krmítka navíc uchovávají zásobu krmiva v suchu.

Nebo můžete zkusit upravit vaše krmítko tak, že zmenšíte prostor mezi stříškou a dnem, aby se tam vešli pouze malí ptáčci. Zároveň vyměnit stříšku za větší, aby její obvod překrýval dno o pár centimetrů.

Přesto jsou holubi dost vynalézaví a je možné, že se objeví nějaký drzý a vychytralý holub, který všechna tato opatření prolomí. Navíc musíte vyhodnotit, jestli holubi jsou na vašem krmítku skutečně problém, protože pak byste mohli zamezit přístupu ke krmítku i ostatním větším ptákům.

Jak ptáky správně přikrmovat zjistíte ve videu ČSO: