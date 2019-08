Zoo na jihu Čech slaví, narodila se tam mláďata kobry černokrké

Zatím vypadá jako nenápadné hádě, jenže může být hodně nebezpečné. Respektive může být nebezpečný jeho jed, který plive už i malá kobra černokrká i na vzdálenost čtyř metrů. Míří obětem do očí, i jejich chovatel při manipulaci s nimi striktně dodržuje pravidla. Bez ochrany očí se ke kobře nepřibližuje.

"Kobra černokrká je takový ten top mezi plivajícími kobrami, umí nejvíc plivat, nejdál, stoprocentní zásahy," popsal ředitel Zoo Dvorec Viktor Ambrož.

Také kameraman TV Nova se při natáčení držel v bezpečné vzdálenosti. Respekt budí i rodičovský pár.

Kobry černokrké se vyskytují v Africe. Letos poprvé se tři podařilo odchovat i u nás. "Těžké to samozřejmě pro nás bylo, protože je to Afrika. Nevíme, jaké je to pohlaví, každopádně zůstanou u nás v zoologické," doplnil Ambrož.

Právě v Zoo Dvorec se mohou pochlubit i největší evropskou kolekcí pravých hadů rodu naja. Je jich tam 22, plus mají dalších pět poddruhů. K vidění je ale i mamba zelená, jejíž jméno se do povědomí dostalo v souvislosti s ženou, kterou před časem v Praze uštknula.