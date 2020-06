Zoo Ostrava: Exotika i domácí zvířata, maminky si pochvalují vstřícnost

Inspektor se tentokrát vydal do druhé největší zoologické zahrady u nás, okouknul mládě slona nebo žirafy a opice. S ostatními návštěvníky se dozvěděl mnoho zajímavostí z říše zvířat, jak těch exotických, tak našich domácích. Zjistil také ceny vstupného a jak a kde se dobře najíst.

Zoo Ostrava je druhou nejnavštěvovanější turistickou atrakcí v Moravskoslezském kraji hned za Dolními Vítkovicemi. Za rok tam přijde až 552 tisíc návštěvníků.



Největší atrakcí je stádo slonů. V jeho středu pak pobíhá miláček návštěvníků – slůně Chandru. "Je to samec, narodil se 8. července 2017, bude mít třetí narozeniny. Práce se slony začíná každý den mezi jednou a půl druhou, v té době jim pečovatelé dělají manikúru, sprchují je a podobně," popsal ošetřovatel slonů Pavel Zvolánek.

"Zoo je super, výběh je krásný. Chodíme sem strašně rádi," zhodnotil jeden z návštěvníků. "Sloni jsou pěkná atrakce, hlavně pro děti," poradil tatínek v doprovodu své ratolesti.



Přehled zvířectva



K vidění je toho ale v ostravské zoo daleko víc. Plameňáci vydrží stát na jedné noze celé hodiny, reportérka televize Nova to vydržela sotva půl minuty.

"V současné době chováme asi 435 druhů fauny z celého světa, většina z nich jsou ohroženými druhy. K těm nejzajímavějším a nejvzácnějším patří kolekce madagaskarských lemurů, kterých máme v současnosti devět druhů. Je zde i průchozí expozice Ráj lemurů, která je otevřená denně od 14. do 15. hodiny," lákala mluvčí zoo Šárka Nováková.



Vynechat rozhodně nemůžete ani návštěvu u velké opičí rodiny. "Díky tomu, že necháváme zvířata žít přirozeně, nezasahujeme do jejich skupin, tak máme jednu z největších skupin primátů v Evropě," doplnila Nováková.



"To jsem ještě nikdy neviděla zblízka, takové velké opice. Je to moc hezké," potěšila se pohledem na primáty jedna z návštěvnic.



Tip na zajímavou atrakci



Pokud mají návštěvníci unavené nohy, mohou se projet safari expresem, vozítkem se zvířecím motivem napodobujícím vlakovou soupravu. Jízdenka stojí 30 korun a děti do dvou let mají jízdu zdarma.



"V zoologické zahradě je možné navštívit safari. Skládá se ze tří oblastí, a to Afriky, Persie a Indie, kde se projíždí vláčkem mezi volně se pohybujícími zvířaty. Zvířátka chodí často až k vláčku, jsou na něj zvyklá. Nesmí se sice hladit, ale někdy vás skoro olíznou," přiblížil přívětivý strojvedoucí.



Domácí zvířata



Zoo nabízí také speciální koutek s domácími zvířaty, kde se návštěvníci, a hlavně děti, mohou dozvědět, odkud se berou vejce a mléko. "Je super, když děti mohou vidět volně zvířátka. Je ale smutné, že chodí na krávy a kozy do zoologické zahrady, nicméně pro obyvatele sídliště a Ostravy je to jedinečná příležitost," nadnesla návštěvnice.



"Šli jsme nakrmit morčátka a chci se podívat na kozy," s radostí představil svůj návštěvní plán malý hošík. "My sem chodíme celkem často s dětmi, je to krásná procházka. Je zde vyžití pro děti, zvířátka, je to úžasné," popsala mladá maminka.

Exotika i tuzemsko



Keporkaka v zoo chovat nemůžou, a tak tam aspoň pro návštěvníky mají jeho kostru. "Snažíme se v naší zoo kombinovat exotiku i naši přírodu tak, aby si každý našel to své a například tady máme expozici mokřadu," doplnila Nováková.



"Zoologická zahrada díky tomu, že leží v přírodním prostředí velkého ostravského lesa, tak se zaměřuje i na ochranu místní biodiverzity. Areál je útočištěm řady volně žijících zvířat, ptáků, drobných savců, obojživelníků, ale i plazů, mnozí z nich patří k ohroženým druhům," objasnila Nováková.



"Snažíme se pro ně vybudovat lepší prostředí, tak abychom jim vylepšili podmínky pro existenci. Mnohá opatření jsou jednoduchá, a lidé, kteří mají třeba chatu, zahrádku nebo terasu, mohou také takto přispět k záchraně motýlů nebo hmyzu," rozvedla Nováková.



Zoo pamatuje i na maminky



Po celé zoo jsou rozmístěny kojící koutky pro maminky. Uvnitř můžeme nalézt informaci, jak kojí svá mláďata ostatní savci. "Pro maminky s dětma je to tu úplně ideální," pochvaluje si maminka. "Můžeme si kdekoliv ohřát jídlo pro děti a dostaneme se do pavilonů," přidala se další.

Stravování v zoo



Když se člověk unaví a vyhládne mu, kam se může vydat za jídlem? Zoo má k dispozici jednu velkou restauraci a několik menších bufetů rozmístěných po celém areálu. U stánku si lidé mohou dát langoše za 50 korun nebo párek s chlebem za lidových 45 korun. "Nejvíc se u nás prodávají párky v rohlíku, langoše a hranolky," vyjmenovala prodavačka.



"Chutná to skvěle, párek za 25 korun, úplně dostačující rychlé jídlo," usmívá se s párkem v rohlíku v ruce nadšený strávník. "Normální hranolky, jak všude jinde, bych řekl," mínil další. "Já bych si dal jednu tu zmrzlinu a potom bych jel domů," nastínil svůj program malý chlapec v doprovodu maminky.



Vstupné a závěrečné hodnocení



Za návštěvu ostravské zoo dá rodina 420 korun plus dalších 55 za celodenní parkování. Otevřeno je každý den od devíti ráno do sedmi večer. A věřte, že s návštěvou chybu rozhodně neuděláte. Právě naopak. Proto jsme se rozhodli udělit stříbro, které Zoo Ostrava v tvrdé konkurenci českých zoologických zahrad rozhodně sluší.



