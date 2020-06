Zoo Ostrava "přichází" o kočkovité šelmy. Po dvou rysech utratila i lva

V minulých týdnech se na ostravskou zoo snesla kritika kvůli usmrcení dvou mladých a zdravých rysů. Nejsou to však jediné kočkovité šelmy, o které zahrada v poslední době přišla. Na konci května informovala o utracení 16letého lva Sohana. Důvodem byl zhoršující se zdravotní stav a vysoký věk.

O utracení lva indického Sohana Zoo Ostrava informovala minulý týden na svých stránkách. "Měl 16 let a v posledních týdnech se jeho zdravotní stav začal rychle zhoršovat," uvedla zoo. "Lvi se v přírodě mohou dožívat okolo 12-14 let. V lidské péči bývá dosažený věk těchto zvířat obvykle vyšší. Přestože se však zdají být zvířata v dobré kondici, mohou mít nejrůznější zdravotní problémy spojené právě s vysokým věkem," dodala.

Do ostravské zoo se Sohan dostal z Anglie ve věku tří let a byl velmi ceněn pro své geny. "Chov lva indického není jednoduchý," uvedla ostravská zoo. "Přes veškerou snahu a úsilí doposud nepodařilo v České republice rozmnožit. Pro chovný program v lidské péči je to velká ztráta, jelikož jeho geny byly velmi ceněné a bohužel zůstaly nepředány," dodala.

"Zoo Ostrava by i nadále chtěla pokračovat v chovu lvů indických, a proto její pracovníci nepřetržitě jednají s koordinátorkou Evropského ex situ programu pro lvy indické o dovozu nových zvířat," informovala zahrada. Sohan není první velkou kočkovitou šelmou v poslední době, o kterou zoo v Ostravě přišla. Během zhruba měsíce utratila hned tři.

Na konci dubna rozhodla o usmrcení dvou rysů ostrovidů, kteří byli na rozdíl od lva zdraví a mladí. Kvůli tomu se na ni snesla ostrá kritika. Aktivisté upozorňovali především na to, že zahrada odsoudila pytláka, který zastřelil rysa, přitom podle nich udělala to samé. Zoo se však brání, že je problematika chovu rysů složitější.

"Geny našeho současného páru rysů karpatských jsou v chovném programu zastoupeny velmi dobře, tudíž v tuto chvíli není pro jejich potomky možné umístění v jiných zoologických zahradách," vysvětluje zahrada. "Zvířata byla na základě domluvy s koordinátorem chovu humánně utracena. Tato situace je známá i u jiných skupin zvířat, která se dobře množí. Při zvýšené úspěšnosti chovu je někdy utracení nutné," dodává.

"K tomuto rozhodnutí vždy přistupujeme až k jako poslední možnosti. Nejdůležitějším faktorem je, aby byla zvířata fyzicky a psychicky zdravá, a aby se jim za jejich života žilo dobře, ať už je tento život dlouhý, nebo krátký," doplňuje vysvětlení zahrada.