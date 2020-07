Návštěvníkům z Ostravska vstup zakázán, napsala zoo. Lidé se bouří

Drsných vzkazů a vyhrožování se dočkal majitel zoo v Jesenici, poté co napsal na facebook zprávu, že se kvůli změně hygienických opatření zakazuje lidem z Moravskoslezského kraje vstup do zoo. Je to přes čáru, píšou lidé.

Majitel zoo se tak rozhodlo poté, co moravskoslezští hygienici vyhlásili kvůli několika ohniskům koronaviru v kraji mimořádná opatření. Na facebookové stránce zoologické zahrady informoval, že z těchto důvodů, je prozatím vstup do zoo lidem z moravskoslezského kraje nepovolen.

"Rádi bychom poprosili zájemce a domluvené návštěvníky, kteří chtějí přijet k nám do zoo parku z Moravskoslezského kraje, aby domluvené návštěvy dočasně odložili a domluvili si s námi termín v době, kdy nebezpečí nákazy COVID-19 ustane. Jde nám všem o zdraví všech,“ zněla zpráva, která byla vedením zoo později smazána.

V komentářích se okamžitě začali objevovat vulgární nadávky a nesouhlas se zákazem. "A my jsme jako prašiví, že děláte tohle?! Nebo si myslíte, že kdyby "to" bylo u vás, že by vaše lidi nějaká zoo z moravskoslezského kraje nepřijala?“ zní jeden z komentářů.

"Pokud dojde k zákazu jednoho kraje, je to opravdu diskriminace. Jak je zmíněno, všude jsou nakažení. Praha jich má také dost.. Opatření jsou pochopitelná, ale dá se to i jinak. Tohle je docela přes čáru,“ komentuje zákaz další člověk.

Zoologická zahrada později na svůj facebook nahrála video, kde se provozovatel omlouvá a vysvětluje, že z jejich strany se rozhodně nemělo jednat o utlačování lidí z Moravskoslezského kraje.

Pro redakci TN.cz se vyjádřil i provozovatel Norbert Souček. "Ono to na nás v současné chvíli hází špatné světlo, co se týče diskriminace. Aktuálně to řeším s Českou obchodní inspekcí, později dám větší vyjádření. Budu jim posílat dopis. Dokud to nevyřešíme s obchodní inspekcí, tak se k tomu nechci více vyjadřovat.“

"Z našeho pohledu to bylo pouze rozumné opatření, nikoliv diskriminace,“ dodal Souček.

"Podle názoru ČOI by takové jednání rozhodně neslo znaky diskriminace. Podnikatel nemůže vyčlenit nějakou skupinu obyvatel z regionu. Podnikatel nemůže saturovat práci hygieniků a určovat, který občan k němu smí a který ne v závislosti na místě bydliště,“ vyjádřil se pro TN.cz mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

