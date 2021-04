Zoologické zahrady přivítaly návštěvníky. Takhle reagovala zvířata

S malou přestávkou se po více než 200 dnech otevřely brány zoologických zahrad. "Za tento den jsme velice rádi, protože jsme čekali velice dlouhý čas," řekla televizi Nova mluvčí olomoucké zoo Iveta Grónská.

Zahrady mohou mít otevřeny pouze venkovní prostory a návštěvnost nesmí překročit 20 procent kapacity. I to jim ale pomůže.

"Ty ztráty skutečně jsou enormní, my je v téhle chvíli odhadujeme od začátku koronavirové krize na zhruba 140 milionů korun. Vlastně jde o příjem, který jsme neměli ze vstupenek, ale z prodeje suvenýrů nebo parkovného," uvedl ředitel pražské zoologické Miroslav Bobek.

Aktuální naplněnost si mohou sami návštěvníci hlídat i na webových stránkách. V pondělí odpoledne byly v pražské zoo necelé dvě stovky lidí z povolených čtyř tisíc.

"Když jsou tady návštěvníci, kteří mají děti nebo mají dokonce i psa, tak lachtani reagují na to dítě nebo i na toho psa. Takže určitě jim chyběli návštěvníci," konstatoval vrchní chovatel lachtanů Jakub Mezei z pražské zahrady.

Rozporuplná očekávání na chování zvířat mají v Plzni. "Pravděpodobně uvidíme oba typy reakcí, od nadšeného vítání i od obav, že už jsou tady zase. Ale obecně spousta zvířat se stejně jako my lidi těší na návštěvníky," myslí si mluvčí plzeňské zoo Martin Vobruba.

"My jsme na to čekali, protože malá má zvířátka ráda, tak doufám, že si to i užijeme. Zrovna dopoledne nám tak hezky vyšlo počasí a už se těšíme na zvířátka," řekli návštěvníci.

Ne všude ale měli hezky. Třeba v Praze dopoledne sněžilo. Větší návštěvnost očekávají zahrady o víkendu. To by mělo víc přát i počasí.

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.