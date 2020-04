Zoologické zahrady třou bídu s nouzí. Téměř nemají peníze na provoz

Velké ekonomické problémy začínají mít kvůli šíření koronaviru i zoologické zahrady po celé zemi. Většinu peněz na provoz mají ze vstupného, a to je teď nulové. Zoologické zahrady jsou zavřené už téměř měsíc. A to mělo být právě toto období ve znamení začátku hlavní sezony, kdy do zahrad míří nejvíce návštěvníků.