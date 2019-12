"Zopakujeme si fakultku?" Lékaři i úředníci čelí odporným výhrůžkám

V prvním případě měl padesátiletý muž úřednici na katastrálním úřadě vyhrožovat po tom, co po něm chtěla běžné náležitosti. "Úřednice po muži chtěla úředně ověrený podpis na formuláři, bez kterého je tento formulář neplatný. To se ale muži nelíbilo," řekla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Dokonce se muž měl ohánět nedávnou střelbou ve Fakultní nemocnici v Ostravě a vyhrožoval úřednici i škrcením. "Mně to nezajímá, já si to tu podám za tu tisícovku, a jak to neprojde, tak to uvidíte! Však víte, jak to bylo na té fakultce v Porubě!" vyhrožoval muž.

Další pětašedesátiletý muž z Ostravy, který navštívil oční ambulanci polikliniky v ostravské fakultní nemocnici, chtěl zpět svůj řidičák. Jenže jeho výsledky nedopadly dobře a lékařka mu tak jeho řidičské oprávnění vrátit nemohla. Toto se seniorovi nelíbilo a klidným hlasem reagoval: "Střelba se asi bude opakovat, i když asi ne tady."

Oba podezřelé muže policisté zadrželi. Jednomu z nich už bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování, za což mu hrozí jeden rok vězení. Je možné, že stejný trest bude hrozit i druhému z mužů. Podle intenzity výhrůžky policisté totiž obě události vyhodnotili jako trestný čin.

Výhrůžek se neštítil ani teprve šestnáctiletý školák z Třince. "Však počkejte, v pátek třináctého to bude trojnásobek," měl prohlásit při rozhovoru o ostravské tragédii se spolužáky a učiteli. Ty svým prohlášením vyděsil, a když druhý den bez omluvy nedorazil do školy, obavy ještě vzrostly. Případ jako přečin šíření poplašné zprávy řeší krajští policisté a kriminalisté.

Hrozit střelbou měl i opilý recidivista, který anonymně zavolal na ministerstvo zdravotnictví s tím, že má potíže, které nikdo nechce ani vyslechnout. Pohrozit opakováním útoku v Ostravě měl nemocnici v Uherském Hradišti. Při ostravském masakru na poliklinice zahynulo sedm lidí.

"Ve chvíli, kdy někdo byť jen z momentální situace vyhrožuje druhé osobě a tím vyvolá důvodnou obavu o život a zdraví, se dopouští protiprávního jednání," informuje Michalíková.